Apple je održao svoj tradicionalni septembarski događaj, a ono što su prikazali predstavlja ozbiljan korak u budućnost. Glavne zvezde večeri bile su nove generacije iPhone uređaja, uključujući potpuno novi iPhone Air, redizajnirani i moćniji iPhone 17 Pro, unapređene AirPods slušalice i nova izdanja Apple Watch satova. Ako si propustio događaj, evo detaljnog pregleda svega što je Apple otkrio.

Foto: Shutterstock

iPhone 17: Klasičan dizajn sa modernim poboljšanjima

Novi iPhone 17 donosi tanje ivice, 6.3-inčni ProMotion ekran sa osvežavanjem od 120 Hz i znatno otpornije kućište zahvaljujući drugoj generaciji Ceramic Shield zaštite.

Srce uređaja je A19 čip koji obećava brže performanse, efikasniju potrošnju i osam sati dužu autonomiju u poređenju sa prethodnim modelima. Kamera sistem uključuje glavni senzor od 48 MP i telefoto sočivo od 12 MP, dok je prednja kamera redizajnirana da automatski prepozna orijentaciju bez potrebe za ručnim okretanjem telefona.

Cena počinje od 799 dolara za verziju od 256 GB. Prednarudžbine počinju 12. septembra, a uređaj stiže u prodaju 19. septembra.

iPhone Air: Ultra tanak, ultra snažan, potpuno novi

Najspektakularnija novina ovog događaja je iPhone Air, najtanji iPhone u istoriji kompanije, debljine svega 5.6 milimetara. Napravljen je od titanijuma kakav se koristi u svemirskoj industriji, sa zaštitom Ceramic Shield s obe strane.

Uređaj ima 6.5-inčni always-on ekran sa ProMotion tehnologijom i neverovatnom svetlinom do 3000 nita. Pogoni ga A19 Pro čip uz podršku novog N1 procesora za najnovije bežične standarde uključujući Wi-Fi 7 i Bluetooth 6.

Kamera deluje kao da je jedna, ali u stvari sadrži 48 MP glavni senzor i dodatno ugrađeno telefoto sočivo od 12 MP. Prednja kamera je ista kao na iPhone 17 modelu, sa stabilizacijom slike i pametnim prepoznavanjem pejzažnog režima.

Baterija je optimizovana uz pomoć Adaptive Power Mode funkcije, koja uči tvoje navike i maksimalno štedi energiju. Air podržava nove MagSafe baterije, specijalno dizajnirane da savršeno pristaju ovom modelu.

Početna cena je 999 dolara za verziju sa 256 GB. Prednarudžbine kreću 12. septembra, a u prodaji će biti od 19. septembra.

iPhone 17 Pro i Pro Max: Novi izgled, brutalne performanse

Apple je iz temelja redizajnirao svoju Pro seriju. Po prvi put, iPhone dolazi sa anodizovanim aluminijumskim kućištem koje sadrži najveću bateriju ikada viđenu u iPhone uređaju.

Unutra se nalazi sofisticirani sistem za termalno upravljanje uz pomoć parne komore, koji ravnomerno raspoređuje toplotu i omogućava punu snagu A19 Pro čipa čak i pri najzahtevnijim zadacima.

Ekrani su 6.3 inča kod Pro verzije i čak 6.9 inča kod Pro Max modela. Zadnje staklo je zamenjeno sa Ceramic Shield 2, što dodatno pojačava otpornost.

Foto: Printscreen/Apple

Kamera sistem se nalazi na posebnom uzvišenju na poleđini i uključuje telefoto senzor od 48 MP sa 8x zumom, širokougaonu i ultraširokougaonu kameru od po 48 MP, dok je prednja kamera unapređena na 18 MP sa Center Stage funkcijom.

Apple tvrdi da Pro Max ima najduže trajanje baterije do sada, sa do 39 sati video reprodukcije.

Cena počinje od 1099 dolara za verziju sa 256 GB. Prednarudžbine počinju 12. septembra, a prodaja kreće 19. septembra.

Biometrija, prevod u realnom vremenu i još bolji zvuk

Nova generacija AirPods Pro slušalica izgleda gotovo identično kao prethodna, ali donosi velika poboljšanja ispod haube. Po prvi put, slušalice mogu meriti puls zahvaljujući ugrađenim biometrijskim senzorima, a sve je integrisano sa Apple Fitness aplikacijom.

Tu je i spektakularna nova funkcija: Prevod uživo. Samo nagni glavu da aktiviraš funkciju, i slušalice će prevesti ono što ti je rečeno direktno na tvoj iPhone. Možeš odgovoriti prirodno, a prevod će se prikazati automatski.

Još noviteta uključuje:

poboljšan prostorni zvuk

četiri puta bolju aktivnu redukciju buke

nove penaste nastavke za udobnije nošenje

do 8 sati trajanja baterije

Foto: Shutterstock

Više zdravlja, više snage, više pameti

Apple Watch Series 11

Najtanji Apple Watch do sada, ali i najotporniji. Po prvi put ima 5G povezivanje i algoritme za praćenje visokog krvnog pritiska. Trajanje baterije ide do 24 sata, a ekran je dvostruko otporniji na ogrebotine.

Apple Watch Ultra 3

Vraća se još moćniji. Ultra 3 donosi veći i svetliji ekran sa LTPO 3 tehnologijom, satelitsku povezanost i Emergency SOS funkciju kao standard.

Apple Watch SE

Najpovoljniji model je sada još sposobniji: always-on ekran, novi S10 čip, podrška za gestove kao što su dupli dodir i pokret zgloba, detekcija apneje u snu i nova Sleep Score funkcija. Baterija traje do 18 sati, ali sada ima brzo punjenje. Svi modeli dostupni od 19. septembra, uz mogućnost prednarudžbi već sada.

Series 11 počinje od 399 dolara

Ultra 3 od 799 dolara

SE od 249 dolara

Zaključak

Apple je ovog septembra predstavio mnogo više od običnih nadogradnji. Uz nove čipove, bolje kamere, pametnije slušalice i pametnije satove, jasno je da kompanija cilja na sledeću generaciju korisničkog iskustva. Budućnost je sada još tanja, brža, pametnija i nosi Apple logo.