iPhone 17 Pro Max i Samsung Galaxy S25 Ultra stigli su na tržište, postavljajući scenu za još jedan žestoki okršaj dva tehnološka giganta. Obe telefone predstavljaju vrhunac mobilne tehnologije u 2025. godini, prepune revolucionarnih karakteristika koje obećavaju da će promeniti očekivanja korisnika. Ipak, iako dele vrhunske specifikacije, iskustvo koje nude je potpuno različito.

Kupci sada imaju dilemu: da li odabrati Apple-ov besprekorno optimizovan ekosistem sa AI funkcijama ili Samsung-ov moćni uređaj fokusiran na sirovu snagu i vrhunsku kameru. Ova borba nije samo pitanje specifikacija, već i toga koji brend bolje razume vaše potrebe.

Foto: Shutterstock

Rat displeja: Svetlina i dizajn na udaru

Kada je reč o ekranima, oba telefona nude zadivljujuće OLED panele veličine 6,9 inča, ali detalji ih razlikuju. Apple-ov Super Retina XDR ekran dostiže svetlinu od čak 3.000 nita, što ga čini izuzetnim na direktnoj sunčevoj svetlosti, dok Ceramic Shield 2 staklo obezbeđuje vrhunsku otpornost. ProMotion tehnologija omogućava glatko osvežavanje od 120Hz, uz funkciju Always-On koja prikazuje važne informacije bez potrebe da dirate ekran.

Samsung Galaxy S25 Ultra nije daleko iza sa Dynamic AMOLED 2X ekranom koji može dostići svetlinu do 2.600 nita i adaptivnim osvežavanjem koje može pasti do 1Hz radi uštede baterije. Zaobljeni ivice i One UI 7 interfejs na Android 15 donose vizuelno impresivno i prilagodljivo korisničko iskustvo, idealno za one koji vole personalizaciju.

Foto: Rojters

Moć i veštačka inteligencija: Srce performansi

Ispod haube, iPhone 17 Pro Max pokreće novi A19 Pro čip, dizajniran za efikasnost i dugotrajne performanse zahvaljujući inovativnom sistemu hlađenja sa parnom komorom. Uparen sa iOS 26, ovaj sistem otključava impresivne AI funkcije kroz 16-jezgarni Neural Engine, kao što su offline prevod i pametno prepoznavanje snimaka ekrana, spajajući praktičnost i privatnost.

Samsung uzvraća sa Snapdragon 8 Elite za Galaxy procesorom i do 12GB RAM-a, nudeći sirovu snagu i vrhunsku multitasking sposobnost. Galaxy AI u kombinaciji sa Google Gemini asistentom proširuje pamet telefona, dok Samsungova garancija na sedam godina softverske podrške donosi sigurnost da uređaj neće brzo zastareti.

Foto: Printscreen/Apple

Bitka kamera: Inovacija protiv megapiksela

Fotografija je ključno polje bitke. Apple-ov trostruki 48MP Fusion sistem naglašava kompjutersku fotografiju, sa redizajniranim telefoto objektivom koji je 56% veći i podržava optički zoom do 8x. Poboljšane performanse pri slabom osvetljenju i 18MP prednja kamera sa adaptivnim kadriranjem čine iPhone omiljenim izborom za kreativce i vlogere.

S druge strane, Samsung donosi četvorostruku kameru sa impresivnim 200MP glavnim senzorom i dvostrukim telefoto sočivima sa 3x i 5x optičkim zumom. 50MP ultraširoki senzor pruža široki ugao od 120 stepeni, što je savršeno za one koji žele detalje i svestranost. Samsungov pristup je usmeren na sirovu rezoluciju i moć zumiranja, idealan za entuzijaste fotografije.

Foto: Shutterstock

Baterija i cena: Izdržljivost i vrednost

Apple tvrdi da iPhone 17 Pro Max ima najdužu bateriju u istoriji iPhone-a, zahvaljujući optimizacijama hardvera i softvera. Brzo punjenje omogućava da telefon dosegne 50% baterije za samo 20 minuta koristeći 40W adapter, što je izuzetno praktično.

Samsung Galaxy S25 Ultra ima veću bateriju od 5.000mAh i podržava punjenje od 45W preko kabla, 15W brzo bežično punjenje i Wireless PowerShare. Kada je cena u pitanju, Samsung nudi pristupačnije opcije za sve kapacitete memorije u Indiji, dok Apple za vrhunski model sa 2TB traži značajno više. Za kupce, izbor je između maksimalne fleksibilnosti baterije i prestiža Apple brenda.

Foto: Shutterstock

Koji telefon odgovara vašem stilu života?

Iznad tehničkih detalja, najvažnije je kako se telefon uklapa u vaš svakodnevni život. iPhone 17 Pro Max je idealan za korisnike koji su duboko uključeni u Apple ekosistem, pružajući besprekornu integraciju sa Mac računarima, iPad-ovima i uslugama poput iCloud-a i FaceTime-a. AI funkcije poboljšavaju produktivnost i kreativnost, što ga čini savršenim za profesionalce, kreatore sadržaja i one kojima je privatnost prioritet.

Sa druge strane, Samsung Galaxy S25 Ultra privlači tehnološke entuzijaste koji žele prilagodljivost, moćan hardver i vrhunsku kameru. Podrška za S Pen i dugotrajna softverska podrška čine ga odličnim izborom za multitasking i produktivnost, posebno za one koji ne žele biti vezani za jedan brend. Na kraju, odluka zavisi od toga da li više cenite sofisticirani, ujednačeni ekosistem ili sirovu snagu i fleksibilnost.