Apple je sa iPhone 17 serijom unapredio standard kada je u pitanju brzo punjenje. Sada možete napuniti telefon do pola baterije za samo 20 minuta, ali je ključno da koristite pravu opremu kako biste iskoristili ovu mogućnost u potpunosti. Bez odgovarajućeg adaptera i kabla, brzina punjenja neće biti ni blizu maksimalne.

Ovo znači da stari punjači iz fioke neće moći da vam pruže najbolji rezultat. Apple jasno navodi da je neophodan USB-C kabl i adapter od minimalno 40 vati, koji se prodaje zasebno. Sa ovim uređajima, iPhone 17 pokazuje koliko se brzo baterija može napuniti kada se koristi pravi pribor.

Foto: Shutterstock

MagSafe punjenje sada brže nego ikad

Za one koji više vole bežično punjenje, Apple je unapredio i MagSafe tehnologiju. Ukoliko koristite MagSafe adapter jačine 30 vati ili više, možete napuniti telefon do 50 procenata za otprilike 30 minuta. Ovo je značajno ubrzanje u odnosu na prethodne generacije bežičnih punjača.

Ipak, važno je napomenuti da ni MagSafe punjač ni adapter nisu deo paketa telefona i moraju se kupiti posebno. Bez adekvatne opreme, bežično punjenje će i dalje biti sporije, pa je preporuka da obratite pažnju na jačinu adaptera ako želite najbrže moguće punjenje.

Foto: Shutterstock

Originalni Apple punjači nisu jedina opcija

Dobra vest je da ne morate kupovati isključivo Apple adaptere. Na tržištu postoji veliki broj pouzdanih proizvođača, poput Anker-a, koji nude kompatibilne adaptere sa snagom od 40 vati ili više. Ovi adapteri su sertifikovani i bezbedni za korišćenje sa iPhone 17 uređajima.

Pored toga, Apple je lansirao i novi Dynamic Power Adapter koji je specijalno optimizovan za ovu seriju telefona. Ovaj punjač je već dostupan u Apple prodavnicama i online, a garantuje vrhunske performanse prilikom brzog punjenja, pa je odlična opcija za one koji žele proverenu i službenu opremu.

Foto: Printscreen/Apple

Brzo punjenje dostupno svim modelima iPhone 17

Brzo punjenje nije privilegija samo najskupljih iPhone 17 modela. Čak i osnovni model donosi ovu funkciju, što predstavlja veliko unapređenje u odnosu na ranije generacije. Bez obzira na verziju telefona, korisnici mogu uživati u kraćem vremenu punjenja i praktičnijem korišćenju tokom dana.

Ova inovacija znači da ćete moći da napunite telefon za kratku pauzu i nastavite sa aktivnostima bez brige o bateriji. Sa podrškom za MagSafe dodatke, Apple jasno pokazuje da želi da spoji brzinu i udobnost u svakodnevnom životu korisnika.

Foto: Printscreen/Apple

Spremite se za novi iPhone i dodatke na vreme

Pretprodaja iPhone 17 serije već je u toku, a prvi primerci stižu kupcima 19. septembra. Na isti dan biće dostupni i novi modeli Apple Watch-a, kao i AirPods Pro 3. Ako želite da iskoristite pun potencijal brzog punjenja, preporučljivo je da na vreme nabavite potrebne adaptere i kablove.

Bez adekvatne opreme, nećete moći da iskoristite sav potencijal punjenja koje nudi iPhone 17. Zato razmislite o kupovini kompatibilnih punjača i MagSafe dodataka, kako biste uživali u svim prednostima koje donosi nova generacija Apple telefona.