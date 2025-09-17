Stari punjač nije dovoljan za iPhone 17: Brzo punjenje samo uz MagSafe
Apple je sa iPhone 17 serijom unapredio standard kada je u pitanju brzo punjenje. Sada možete napuniti telefon do pola baterije za samo 20 minuta, ali je ključno da koristite pravu opremu kako biste iskoristili ovu mogućnost u potpunosti. Bez odgovarajućeg adaptera i kabla, brzina punjenja neće biti ni blizu maksimalne.
Ovo znači da stari punjači iz fioke neće moći da vam pruže najbolji rezultat. Apple jasno navodi da je neophodan USB-C kabl i adapter od minimalno 40 vati, koji se prodaje zasebno. Sa ovim uređajima, iPhone 17 pokazuje koliko se brzo baterija može napuniti kada se koristi pravi pribor.
MagSafe punjenje sada brže nego ikad
Za one koji više vole bežično punjenje, Apple je unapredio i MagSafe tehnologiju. Ukoliko koristite MagSafe adapter jačine 30 vati ili više, možete napuniti telefon do 50 procenata za otprilike 30 minuta. Ovo je značajno ubrzanje u odnosu na prethodne generacije bežičnih punjača.
Ipak, važno je napomenuti da ni MagSafe punjač ni adapter nisu deo paketa telefona i moraju se kupiti posebno. Bez adekvatne opreme, bežično punjenje će i dalje biti sporije, pa je preporuka da obratite pažnju na jačinu adaptera ako želite najbrže moguće punjenje.
Originalni Apple punjači nisu jedina opcija
Dobra vest je da ne morate kupovati isključivo Apple adaptere. Na tržištu postoji veliki broj pouzdanih proizvođača, poput Anker-a, koji nude kompatibilne adaptere sa snagom od 40 vati ili više. Ovi adapteri su sertifikovani i bezbedni za korišćenje sa iPhone 17 uređajima.
Pored toga, Apple je lansirao i novi Dynamic Power Adapter koji je specijalno optimizovan za ovu seriju telefona. Ovaj punjač je već dostupan u Apple prodavnicama i online, a garantuje vrhunske performanse prilikom brzog punjenja, pa je odlična opcija za one koji žele proverenu i službenu opremu.
Brzo punjenje dostupno svim modelima iPhone 17
Brzo punjenje nije privilegija samo najskupljih iPhone 17 modela. Čak i osnovni model donosi ovu funkciju, što predstavlja veliko unapređenje u odnosu na ranije generacije. Bez obzira na verziju telefona, korisnici mogu uživati u kraćem vremenu punjenja i praktičnijem korišćenju tokom dana.
Ova inovacija znači da ćete moći da napunite telefon za kratku pauzu i nastavite sa aktivnostima bez brige o bateriji. Sa podrškom za MagSafe dodatke, Apple jasno pokazuje da želi da spoji brzinu i udobnost u svakodnevnom životu korisnika.
Spremite se za novi iPhone i dodatke na vreme
Pretprodaja iPhone 17 serije već je u toku, a prvi primerci stižu kupcima 19. septembra. Na isti dan biće dostupni i novi modeli Apple Watch-a, kao i AirPods Pro 3. Ako želite da iskoristite pun potencijal brzog punjenja, preporučljivo je da na vreme nabavite potrebne adaptere i kablove.
Bez adekvatne opreme, nećete moći da iskoristite sav potencijal punjenja koje nudi iPhone 17. Zato razmislite o kupovini kompatibilnih punjača i MagSafe dodataka, kako biste uživali u svim prednostima koje donosi nova generacija Apple telefona.
