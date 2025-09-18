Slušaj vest

Google je tiho, ali odlučno, uveo jednu od najpraktičnijih funkcija za Android korisnike do sada. Zahvaljujući novom ažuriranju Google Play Services, Android uređaji sada automatski čuvaju i vraćaju vaše ključne bezbednosne postavke, uključujući Theft Protection opcije.

To znači da kada zamenite telefon ili ga vratite na fabrička podešavanja, nećete morati da razmišljate o ponovnom uključivanju bezbednosnih mera. Vaš uređaj će se sam pobrinuti za to.

Kraj ručnom podešavanju nakon resetovanja

Do sada je prelazak na novi Android uređaj ili resetovanje na fabrička podešavanja podrazumevalo da korisnici ručno aktiviraju zaštitu od krađe. Ako biste to zaboravili, vaš telefon bi ostao bez ključnih sigurnosnih funkcija, što ga čini ranjivijim.

S novim ažuriranjem to postaje stvar prošlosti. Vaše Theft Protection postavke biće sačuvane u oblaku i automatski vraćene zajedno s aplikacijama, mrežama i drugim podešavanjima.

Šta uključuje Theft Protection paket

Theft Protection je skup sigurnosnih funkcija dizajniranih da zaštite vaš uređaj ako bude izgubljen ili ukraden. Uključuje opcije poput automatskog zaključavanja pri detekciji sumnjive aktivnosti i mogućnosti daljinskog zaključavanja čak i kada telefon nije povezan na internet.

Sve ove funkcije do sada su zahtevale manuelnu aktivaciju nakon promene uređaja. Sada se čuvaju u Google cloud backup-u i vraćaju automatski, bez potrebe za dodatnim podešavanjem.

Kako to zapravo funkcioniše

Nova opcija stiže kroz ažuriranje Google Play Services verzije 25.34. Kada se napravi backup Android uređaja, Theft Protection postavke se sada automatski uključuju u paket podataka koji se čuva u oblaku.

Kada korisnik pređe na novi uređaj ili vrati postojeći na fabrička podešavanja, sve prethodno podešene sigurnosne opcije se automatski primenjuju. Ako je nešto bilo isključeno, ostaće isključeno i nakon vraćanja.

Zašto je ovo velika stvar za korisnike

Bezbednost je među najvećim brigama modernih korisnika pametnih telefona. Ova funkcija donosi znatno veći osećaj sigurnosti, jer korisnici ne moraju više da se oslanjaju na svoje pamćenje kako bi aktivirali zaštitu.

Uz to, prelazak na novi telefon više ne uključuje čitavu listu koraka kako biste zaštitili svoj uređaj. Sve što treba da uradite jeste da vratite backup i nastavite dalje kao da se ništa nije dogodilo.

Najvažnije stvari koje treba znati Theft Protection sada se automatski čuva u Google cloud backup-u

Nema potrebe za ručnim aktiviranjem sigurnosnih funkcija nakon resetovanja

Funkcija je deo ažuriranja Google Play Services v25.34

Uključuje zaštitu kao što su Remote Lock, Offline Lock i Theft Detection Lock

Postepeno se uvodi i možda neće odmah biti dostupna svim korisnicima