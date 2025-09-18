Slušaj vest

Apple je tokom godina znatno unapredio otpornost iPhone uređaja na vodu, uvodeći pametne funkcije koje štite telefon kada ga koristite u vlažnim ili podvodnim uslovima. Jedna od njih je automatska blokada žičnog punjenja ako uređaj detektuje vlagu u Lightning ili USB-C priključku. Tada se na ekranu pojavljuje poruka poput „Otkrivena tečnost u konektoru“ ili „Punjenje nije dostupno“.

Uz ovu poruku postoji opcija pod nazivom hitno zaobilaženje (Emergency Override), koja vam omogućava da zaobiđete blokadu i naterate telefon da se puni čak i ako je priključak još uvek vlažan. Ipak, ovo nije nešto što treba koristiti često, ova funkcija je namenjena samo hitnim slučajevima kada vam je telefon neophodan bez obzira na rizike.

Foto: Shutterstock

Zašto iOS blokira punjenje kada detektuje vlagu?

Kada struja prolazi kroz mokre kontakte, postoji rizik od korozije i oštećenja unutrašnjih delova. Korozija vremenom može učiniti kontakte nepouzdanim, što rezultira problemima sa punjenjem i konekcijom dodataka. Ova šteta je najčešće nepovratna, zbog čega je Apple uveo sistem koji blokira punjenje da bi sprečio dalju štetu.

Pored korozije, postoji i rizik od kratkog spoja. Vlažnost može stvoriti neželjene električne puteve koji mogu prouzrokovati kvarove na matičnoj ploči. Čak i kratkotrajan kratki spoj može dovesti do ozbiljnih problema, kao što su oštećenje ekrana, senzora ili drugih komponenti telefona, što može biti skupo za popravku.

iPhone Foto: Shutterstock

Kako funkcioniše hitno zaobilaženje i kada ga koristiti?

Hitno zaobilaženje vam omogućava da prisilno uključite punjenje, zaobilazeći sistem detekcije vlage. To može biti korisno u situacijama kada vam hitno treba punjenje, a ne možete čekati da se priključak potpuno osuši. Ipak, važno je znati da je ovo rešenje poslednja opcija i da se koristi samo kada je telefon neophodan za hitne situacije.

Apple preporučuje da se ovaj režim ne koristi redovno jer povećava rizik od trajnog oštećenja uređaja. Bolji i sigurniji izbor je bežično punjenje koje može da se koristi čak i dok je priključak još uvek vlažan, pod uslovom da je zadnja strana telefona suva.

Foto: Shutterstock

Sigurniji načini punjenja i sušenja iPhone-a

Ako primetite upozorenje o tečnosti u priključku, prvo što treba da uradite jeste da odmah isključite telefon i odvojite sve kablove i dodatke. Pažljivo protresite uređaj sa priključkom okrenutim nadole da voda izađe, a spoljašnjost obrišite mekom, suvom krpom. Zatim ostavite telefon na suvom, provetrenom mestu na sobnoj temperaturi.

Nemojte koristiti pirinač, štapiće za uši ili komprimovani vazduh jer oni mogu dodatno oštetiti uređaj. Sušenje može trajati od pola sata do 24 sata u zavisnosti od uslova. Strpljenje i pravilno sušenje su najbolji načini da sprečite trajna oštećenja i ponovno pojavljivanje upozorenja.

Foto: Shutterstock

Kako sprečiti problem sa vlažnim priključkom?

Da biste izbegli probleme sa vlagom u priključku, najbolje je da ne koristite telefon u veoma vlažnim uslovima ili kada je izložen vodi bez zaštite. Korišćenje vodootpornog kućišta može dodatno zaštititi uređaj i smanjiti rizik od ulaska vlage.

Takođe, redovno proveravajte priključak na prisustvo prašine i oštećenja i održavajte ga čistim. Hitno zaobilaženje treba ostati rešenje samo za krajnje hitne slučajeve, a najbolja zaštita je pravilno rukovanje uređajem i strpljivo sušenje kada dođe do kontakta sa vlagom.