Viber je jedna od najpopularnijih aplikacija u Srbiji, ali većina korisnika ne istražuje dublje opcije u podešavanjima. Upravo tamo se kriju funkcije koje mogu sačuvati bateriju, uštedeti internet i zaštititi privatnost, ako znaš gde da ih nađeš.

Umesto da aplikaciju koristiš onako kako dolazi iz kutije, vreme je da preuzmeš kontrolu. Prilagođavanjem tih podešavanja možeš sprečiti nepotrebno trošenje resursa i odlučiti kako ćeš koristiti Viber. Malo truda može napraviti veliku razliku u svakodnevnom iskustvu.

Foto: Viber

„Prikaži status onlajn“ otkriva tvoju dostupnost

Kada je uključena opcija „Prikaži kada sam onlajn“, svi koji imaju tvoj broj mogu videti kada si aktivan. U vremenu kada se očekuje instant odgovor, ovo može izazvati pritisak i stres, a mnogi nisu ni svesni da su stalno vidljivi.

Isključivanjem ove opcije dobijaš digitalni mir. Niko više neće znati kada si poslednji put koristio aplikaciju, što ti omogućava da sam odlučuješ kada želiš da budeš dostupan. Na taj način štitiš svoje vreme i energiju od nepotrebnih ometanja.

Foto: Viber

Automatsko preuzimanje troši internet i zauzima memoriju

Podrazumevano, Viber automatski preuzima sve, uključujući slike, video zapise i glasovne poruke. Iako je to praktično, brzo može isprazniti tvoj internet paket i preopteretiti memoriju telefona.

Isključivanjem automatskog preuzimanja ti kontrolišeš šta se čuva na uređaju. Telefon će raditi bolje, a ti ćeš imati bolji pregled potrošnje podataka. Takođe, štediš prostor za važne fajlove i aplikacije koje stvarno koristiš.

Foto: Shutterstock

Poruke na zaključanom ekranu otkrivaju informacije

Opcija za prikaz poruka na zaključanom ekranu deluje praktično, ali je rizik za privatnost. Svako ko dođe u posed tvog telefona može videti deo poruka bez otključavanja. Zato je važno pažljivo razmotriti ovu opciju kako bi zaštitio svoje lične informacije.

Isključivanjem ove opcije čuvaš svoje poruke od neželjenih pogleda. Poruke će stizati, ali njihov sadržaj neće biti vidljiv dok ne otključaš telefon. Na ovaj način podižeš nivo sigurnosti u svakodnevnim situacijama.

Foto: Shutterstock

Viber nije problem, već način na koji ga koristiš

Ne moraš menjati aplikaciju da bi je bolje koristio. Sve važne opcije već postoje i samo ih treba aktivirati ili deaktivirati u skladu sa svojim potrebama. Prava snaga Vibera krije se u detaljima koje većina korisnika zanemaruje.

Uz nekoliko jednostavnih podešavanja možeš da smanjiš potrošnju baterije i interneta, povećaš privatnost i ubrzaš rad telefona. Preuzmi kontrolu i koristi Viber na način koji ti stvarno odgovara.