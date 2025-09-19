Slušaj vest

Na tržištu preplavljenom ogromnim telefonima, Meizu 22 dolazi kao osveženje, kompaktan ali izuzetno moćan. Sa OLED ekranom dijagonale 6,3 inča, ovaj model donosi vrhunski balans između praktične veličine i vrhunskog prikaza. Zahvaljujući LTPO tehnologiji i osvežavanju do 120 Hz, slika je besprekorna, dok maksimalna osvetljenost od 6.000 nita omogućava odličnu vidljivost čak i pod jakim suncem.

Rame uz rame sa velikim igračima, Meizu 22 ističe se i dizajnerski. Bočni okviri su uniformni i tanki svega 1,2 mm, a ekran pokriva čak 96,4% prednje površine uređaja. Ispod haube se krije ultrazvučni čitač otiska prsta, smešten direktno ispod ekrana, što dodatno doprinosi elegantnom i čistom izgledu.

1/5 Vidi galeriju Meizu 22: 6,3" OLED ekran, Snapdragon 8s Gen 4, 50 MP kamere Foto: GSM Arena

Snapdragon 8s Gen 4 podiže standarde

Srce ovog telefona čini novi Snapdragon 8s Gen 4 čipset, napravljen za korisnike koji žele brzinu bez kompromisa. U kombinaciji sa do 16 GB RAM-a i do 1 TB interne memorije, Meizu 22 je više nego spreman da odgovori na potrebe najzahtevnijih korisnika, od mobilnog gejminga do multitaskinga sa AI podrškom.

Pored sirove snage, uređaj je opremljen i naprednim sistemom za hlađenje. Parna komora površine 4.500 mm² efikasno disipira toplotu i čuva stabilnost performansi čak i tokom dužeg opterećenja. Ovo je naročito važno za korisnike koji često koriste zahtevne aplikacije ili snimaju video u visokoj rezoluciji.

Foto: XDA

Sistem kamera bez slabih tačaka

Na poleđini Meizu 22 nalazi se trostruki sistem kamera koji ne pravi kompromise. Tri senzora po 50 MP svaki. Glavni OV50H senzor dolazi sa optičkom stabilizacijom slike, što znači jasne i oštre fotografije čak i pri slabijem osvetljenju. Ultraširoka kamera takođe ima 50 MP, idealna za pejzaže i grupne fotografije.

Treća u nizu je periskopska telefoto kamera sa 3x optičkim zumom, takođe rezolucije 50 MP, što ovaj telefon čini jednim od retkih sa ovako moćnim zumom u ovoj kategoriji. Ni prednja kamera ne zaostaje. Sa svojih 50 MP garantuje visok kvalitet selfija i video poziva.

Brzo punjenje bez kompromisa

Jedan od ključnih aduta Meizu 22 je njegova baterija kapaciteta 5.510 mAh. Iako dolazi u tankom kućištu od 8,15 mm, baterija nudi odličnu autonomiju. Još važnije, podržava brzo žično punjenje od 80 W i bežično punjenje od 66 W, što znači da je punjenje gotovo dok stigneš da popiješ kafu.

Zahvaljujući ovim specifikacijama, Meizu 22 se izdvaja kao uređaj koji ne zahteva planiranje oko punjača. Dovoljno je nekoliko minuta da dosegne visok nivo napunjenosti. Ova kombinacija kapaciteta i brzine čini ga idealnim za korisnike u pokretu.

Foto: Shutterstock

Softver, zaštita i cene koje imaju smisla

Uređaj stiže sa Flyme AIOS 2 operativnim sistemom, baziranim na Androidu 15. Interfejs donosi niz AI funkcija koje automatizuju svakodnevne zadatke i čine korišćenje telefona intuitivnijim. Meizu jasno cilja na korisnike koji žele napredno iskustvo bez nepotrebne komplikacije.

Zaštita od spoljašnjih uticaja takođe je na visokom nivou. Meizu 22 ima IP66 i IP68 sertifikate otpornosti na prašinu i vodu. Kada se na to doda cena koja počinje od oko 420 USD za model sa 12 GB RAM-a i 256 GB memorije, jasno je da je Meizu 22 izuzetno konkurentan u svojoj klasi. Najjača konfiguracija, 16 GB RAM-a i 1 TB memorije, dostiže 590 USD, što je i dalje ispod proseka za ovakav nivo specifikacija.