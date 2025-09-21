Slušaj vest

U mnogim pametnim telefonima u podešavanjima postoji opcija da proverite koliko prosečno dnevno gledate u ekran. To može dovesti do neprijatnog saznanja, tehnologija koja je trebalo da bude korisna postala je opsesija.

„Društvene mreže su zasnovane na FOMO-u (strahu da nešto propustim), pa sam imao osećaj da ne mogu da se isključim,“ rekao je za BBC 16-godišnji Luke Martin iz Kanade. „Odmah sam otvorio Instagram i to je postala nizbrdica bez kraja.“

Prema studiji Univerziteta Harvard, korišćenje društvenih mreža aktivira istu oblast mozga koja se uključuje i kod uzimanja zavisničkih supstanci. Ovo je izazvalo zabrinutost zbog navika korišćenja telefona kod mladih, prenosi BBC.

U Velikoj Britaniji, istraživanje Ofcoma procenjuje da oko četvrtine dece uzrasta od pet do sedam godina sada ima svoj pametni telefon.

Neka istraživanja su pokazala vezu između korišćenja društvenih mreža i negativnog uticaja na mentalno zdravlje, posebno kod dece. Neki aktivisti žele da se uvedu starosna ograničenja za korišćenje pametnih telefona. Drugi, poput Lukea, odlučuju da zamene svoje pametne telefone za mnogo jednostavnije uređaje, tzv. „dumbphone“ telefone.

Dumbphone je beg

Njegov novi telefon ima samo poruke, pozive, mape i nekoliko drugih ograničenih funkcija.

„Moji prijatelji koriste telefone četiri do pet sati dnevno, mislim, i toliko sam i ja koristio pre nego što sam dobio ovaj,“ rekao je.

Roditelji se takođe okreću „dumbphone“ telefonima, ne samo zbog svoje dece, već i da bi bili više prisutni u životu porodice.

Lizzy Broughton, koja ima petogodišnjeg sina, nedavno je kupila starinski Nokia „flip“ telefon. „Pomoglo mi je da preispitam svoje navike, sada imam mnogo više kvalitetnog vremena sa sinom,“ objasnila je.

Kaže da će kada dođe vreme da njen sin dobije svoj prvi telefon, izabrati sličan, jednostavan model. Prodaja „dumbphone“ telefona raste u Severnoj Americi, ali odvikavanje od pametnog telefona je lakše reći nego učiniti.

Nije ajfon, samo liči

Chris Kaspar je osnovao kompaniju Techless kako bi razvio „namerno dosadan“, ali elegantan uređaj koji mnogo liči na iPhone. Najnovija verzija nazvana je „Wisephone II“.

„Nema ikona, samo reči, dve boje i dva fonta.“ Opisuje ga kao „veoma miran, veoma spokojan“.

Imaće nekoliko ograničenih alata trećih strana, poput Uber aplikacije, ali bez društvenih mreža.