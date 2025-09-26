Slušaj vest

Jednom menjao telefon i samo na nekoliko sati nisam imao instalirane sve aplikacije koje su mi potrebne, i šta se desi? Kupujem u prodavnici, i na kasi shvatim da keša nemam (skoro nikada), a da ne nosim ni karticu od kada mi je sve u telefonu.

I ono čuveno: Komšinice, izvinite! Ova situacija me navela da razmislim koliko smo danas oslonjeni na aplikacije, koje olakšavaju život.

Stoga sam, kao i ostali ljubitelji kineskog Huaeweija bio pred dilemom da li su sve aplikacije koje su mi potrebne dostupne za preuzimanje. U rukama mi je bio Huawei Pura 80 Pro, i krenuo sam u avanturu “zero day”, odnosno u podešavanje i instaliranje mog novog telefona za sve avanture koje svakodnevno prolazim.

Foto: Kurir

Jutro je, i bez kupovine se ne može. Rešavam mobilno bankarstvo. Prva i osnovna adresa je AppGallery. Tu je dom svim aplikacijama koje su dostupne Huawei korisnicima, listam predložene aplikacije i vidim mnoge globalno popularne aplikacije. Sjajna vest, kasnije ću doći i do njih.

Samo sam u pretragu galerije ukucao naziv i dobio sam aplikaciju koja je potrebna. Na dugme “preuzmi” krenula je instalacija, i za nekoliko sekundi je sve bilo gotovo.

Sledeća je bila Tik-tok. Volim da skrolujem na putu do posla (a i tokom posla nekada, da se ne lažemo). Preuzimanje instant, prelako, jednostavno, bez prepreka.

Foto: Kurir

Vreme je ručka malo kasnije, s lakoćom skidam aplikaciju za poručivanje hrane. Huawei, kapa dole, početak korišćenja obećava.

Pred odlazak kući odlučim da na telefonu završim novu sezonu “Wednesday”, i shvatim da aplikacije poput Netflixa mogu da skinem i preko GoglePlay-a, tako što kliknem na Google Play (koji mi je izašao kada sam pretraživao Netflix), i instaliram Gbox za par sekundi. U njemu sam pristupio aplikacijama koje su i u Google-ovoj radnji i bio oduševljen. Ovo je bio dodatni znak da neće manjkati nijedna aplikacija. S druge strane, Google-ovu aplikaciju Youtube sam skinuo direktno sa AppGalery, dozvolio preuzimanje i koristio je odmah potom. Savršeno je radila.

Kako do Google aplikacija na Huawei telefonu? Izvor: Kurir

Popodne sam završio instalaciju svih aplikacija, i shvatio da je AppGalery za kratko vreme dostigao sveobuhvatnost koju imaju Google i Apple galerija. Ako neke aplikacije nisu bile u aplikaciji, vodilo me je na bezbedan izvor za preuzimanje, da ne boli glava. Vesti o nebezbednim aplikacijama me uvek opomenu da verujem samo proverenim izvorima, a u ovom slučaju AppGalery radi posao provere za mene.

Moram da dodam da su sve aplikacije na Huawei Pura 80 Pro telefonu radile bez greške.

Malo o kameri

Nakon testiranja aplikacija, na red je došla i kamera: u rukama sam imao moćan set kamera koje daju novo iskustvo fotografisanja telefonom.

Glavna kamera bi vrlo lako mogla biti moj favorit među svim pametnim telefonima, a koristio sam i iPhone i mnoge vodeće android uređaje. Ova 50MP 1-inčna Ultra Lighting kamera daje kristalno jasne fotografije sa izvanrednom preciznošću boja i detalja.

Ova kamera posebno dolazi do izražaja pri slabom osvetljenju, gde AI algoritmi pametno prilagođavaju svetlo i senke, čineći svaki kadar profesionalnim.

Uz glavnu kameru, uređaj poseduje 40MP Ultra-široku kameru, koja pruža širu perspektivu bez gubitka kvaliteta, idealnu za pejzaže ili urbane scene. 48MP Ultra Lighting makro telefoto kamera omogućava hvatanje sitnih detalja koje ljudsko oko često propušta, dok Ultra Chroma kamera sa 1,5 miliona spektralnih kanala dopunjuje glavni senzor informacijama o boji i svetlu, dodatno poboljšavajući preciznost fotografija.

Bez obzira da li je reč o portretima, pejzažima ili detaljima izbliza, ovaj telefon omogućava kreativnost i profesionalne rezultate u svakom trenutku. Zapravo sam se osećao kao profesionalac, a evo i rezultata.

1/8 Vidi galeriju Profesionalne slike kamerom telefona Foto: Kurir

Pro model sa 4x zumom je vrlo efikasan u približavanju kadrova bez gubitka kvaliteta fotografije.

Još ponešto o telefonu

Foto: Kurir

O trajanju baterije kapaciteta 5170 mAh je izlišno govoriti (uz brzo, ali i podržano bežično punjenje). Dodaću i uživanje u ekranu sa 3.000 nita maksimalne svetlosti, zabavne interaktivne teme na telefonu, potpuno brilijantan dizajn i otpornost modela - Pura 80 Pro dolazi sa unapređenim Kunlun staklom druge generacije. Pro verzija dolazi u novom “Glazed” dizajnu, koji izgleda zapanjujuće (osećaj je kao da u rukama držite luksuzan komad nakita).

Tu je i acton dugme za omiljenu prečicu, moćan čipset koji omogućava da koristim sve nabrojane aplikacije brzo i bez zastoja, čak i kada koristim više njih odjednom.