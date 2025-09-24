Slušaj vest

WhatsApp je konačno omogućio nešto što korisnici već godinama priželjkuju, direktan prevod poruka unutar same aplikacije. Više nema potrebe za kopiranjem teksta u Google Translate ili korišćenjem eksternih alata. Sve što vam treba sada je u samom četu.

Nova funkcija omogućava da poruke budu prevedene jednostavnim dodirom. Zadržite pritisak na poruku, izaberete opciju „Translate“ i prevod se automatski pojavljuje. Funkcija je dostupna u privatnim četovima, grupama, kao i u okviru objava na WhatsApp kanalima.

Foto: Shutterstock

Sigurnost ostaje prioritet

Za razliku od drugih aplikacija koje prevode poruke putem servera, WhatsApp ovu funkciju realizuje lokalno, direktno na korisnikovom uređaju. To znači da ni sam WhatsApp nema pristup sadržaju poruka koje se prevode.

Zahvaljujući ovoj lokalnoj obradi, end-to-end enkripcija ostaje netaknuta što dodatno osigurava privatnost korisnika. Ukratko, dobijate funkcionalnost prevoda bez kompromisa po pitanju bezbednosti.

Foto: Shutterstock

Automatski prevodi za čitave razgovore

Android korisnici imaju dodatnu prednost, mogućnost da uključe automatski prevod za čitav razgovor. Kada je ova opcija aktivna, sve nove poruke koje stižu u tom četu automatski se prikazuju na izabranom jeziku.

Ova funkcionalnost je posebno korisna za one koji redovno komuniciraju sa ljudima iz drugih zemalja. Bilo da je u pitanju posao, škola, putovanje ili jednostavno prijateljstvo, komunikacija postaje neuporedivo lakša.

Foto: Shutterstock

Široka jezička podrška

Na Android uređajima trenutno je dostupno šest jezika za prevođenje: engleski, španski, hindi, portugalski, ruski i arapski. Ovo pokriva ogroman deo svetske populacije, ali i korisnika WhatsApp-a.

S druge strane, iPhone korisnici imaju još bogatiju podršku, čak 20 jezika uključujući francuski, nemački, italijanski, japanski, korejski, mandarinski, turski, ukrajinski i mnoge druge. Ova razlika u dostupnosti jezika je verovatno rezultat različitih sistemskih mogućnosti Android i iOS platformi.

Foto: Shutterstock

Još se čeka podrška za desktop verzije

Iako je nova opcija već dostupna na mobilnim uređajima, još uvek nema informacija o tome kada će stići na WhatsApp Web ili desktop aplikacije za Windows i Mac. Korisnici koji preferiraju komunikaciju sa računara moraće još malo da sačekaju.

WhatsApp nije dao zvaničan datum za proširenje ove funkcije na druge platforme. Ipak, s obzirom na njenu korisnost, očekuje se da će to biti jedan od sledećih koraka. Do tada, mobilna verzija ostaje jedino mesto za testiranje ove nove funkcionalnosti.

Napomena: Važno je spomenuti da WhatsApp funkciju prevoda poruka trenutno uvodi postepeno i nije dostupna svim korisnicima odmah. Ukoliko ne vidite opciju za prevod, preporučujemo da proverite da li imate najnoviju verziju aplikacije i strpljivo sačekate buduća ažuriranja.