Apple je sa svojim iPhone Air modelom još jednom podigao lestvicu u svetu mobilnih telefona. Sa impresivno tankim profilom od samo 5,6 mm, uzevši tron Galaxy S25 Edge i Honoru Magic 5. iPhone Air uspeva da spoji elegantan dizajn i dugotrajnu bateriju, što je izazvalo buru u industriji. Veliki Android proizvođači poput OPPO-a, Xiaomija, Techna i Honora sada još intenzivnije rade na sopstvenim ultra-tankim uređajima pokušavajući da ne zaostanu za Apple-om.

Iako su detalji o novim modelima još nepoznati, jasno je da će ova trka oblikovati budućnost pametnih telefona. Glavni izazov za Android brendove je kako napraviti uređaje koji su tanji a istovremeno ne žrtvuju autonomiju i performanse.

iPhone Air, majstor tankog dizajna i izdržljivosti

Smanjivanje debljine telefona na 5,6 mm nije mala stvar naročito kada se uzme u obzir da je baterija i dalje na zavidnom nivou. Sa kapacitetom od 3.149 mAh iPhone Air, zahvaljujući Apple-ovim energetski efikasnim procesorima, uspeva da pruži autonomiju koja je na nivou skupljih modela poput iPhone 16 Pro.

Ovaj spoj tankog tela i dobre baterije nije lako ostvariti a Apple je još jednom pokazao da je lider u pronalaženju balansa između estetike i funkcionalnosti. Upravo zbog toga je iPhone Air postao referenca za ostatak industrije.

Samsung pokušava ali sa ograničenjima

Samsung je prvi među Android konkurentima koji je zakoračio u svet ultra-tanki telefona sa Galaxy S25 Edge modelom. Iako je njegova debljina 5,8 mm što je nešto više od Air-a, Samsung se ističe laganom težinom i velikim ekranom od 6,7 inča.

Međutim, glavni problem koji je zabeležen jeste slabija baterija u poređenju sa Apple-ovim uređajem. Bez primene najnovijih tehnologija u baterijama Samsung je morao da prihvati kompromis između tankog dizajna i trajanja baterije.

Tehnologija budućnosti, novi materijali za bolje baterije

Dok Samsung drži konzervativniji kurs drugi Android proizvođači poput OPPO-a, Xiaomija i Honora eksperimentišu sa inovativnim tehnologijama. Jedna od najzanimljivijih opcija su silicijum-karbonske baterije koje omogućavaju veću gustinu energije u istom ili manjem prostoru.

Ovakav pristup može značajno poboljšati autonomiju ultra-tankih telefona otvarajući put ka uređajima koji ne moraju da žrtvuju ni dizajn ni trajanje baterije. Ostaje da se vidi koliko će brzo ove nove tehnologije zaživeti u masovnoj proizvodnji.

Da li će Android proizvođači uhvatiti nov korak?

Trend ultra-tankih telefona koji je Apple pokrenuo sada se širi i među Android brendovima ali ostaje pitanje ko će uspeti da spoji sve potrebne karakteristike. Tanki telefoni sa dugom autonomijom i vrhunskim performansama zvuče kao ideal ali tehnički izazovi su veliki.

U narednim mesecima pratićemo kako će OPPO, Xiaomi, Honor i drugi konkurenti odgovoriti na ovaj izazov i da li će uspeti da naprave uređaje koji će moći da pariraju iPhone Air-u, kako po dizajnu, tako i po performansama baterije.