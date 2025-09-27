Slušaj vest

Ako razmišljate o kupovini premijum pametnog telefona, možda bi bilo pametno da još malo sačekate. Nova generacija vodećih modela sa naprednim čipovima uskoro stiže, donoseći ogromne skokove u performansama, efikasnosti i AI funkcijama koje će postojeće telefone brzo zastareti.

Čekanje može značiti da ćete dobiti mnogo bolje karakteristike za isti novac, a izbeći ćete i brzo zastarevanje uređaja zbog tehnoloških skokova. Na taj način, vaša investicija će duže imati vrednost i pružati vrhunsko iskustvo korišćenja.

Sledeća generacija čipova je skoro tu

Dok su Google i Apple već predstavili svoje najnovije flagship modele sa sopstvenim čipovima, giganti poput MediaTeka i Qualcomm-a takođe rade na moćnim novim procesorima. MediaTek je nedavno predstavio Dimensity 9500, sa unapređenjima u performansama CPU, GPU i NPU jedinica, dok je Qualcomm izbacila najnoviji Snapdragon 8 Elite Gen 5.

Ovi procesori donose ne samo veću brzinu već i unapređene AI mogućnosti, pametnije upravljanje baterijom i napredniju obradu slike. Ako ste već čekali nekoliko godina za nadogradnju, ovi novi Android flagship modeli mogli bi da budu prava revolucija u fotografiji, bateriji i performansama.

Xiaomi 17 serija je samo početak

Xiaomi je nedavno održao veliku promociju na kojoj su predstavili vrhunske uređaje, od telefona, preko tableta do nosivih gedžeta. Glavna zvezda bila je Xiaomi 17 serija, koja donosi impresivne performanse i izdržljive baterije. Čak i model sa najmanjom baterijom, Xiaomi 17 Pro, ima veliki kapacitet od 6300mAh.

Osnovni i Pro Max modeli prelaze 7000mAh, a svi dolaze sa Snapdragon 8 Elite Gen 5 čipom, unapređenim Leica kamerama i malim sekundarnim ekranom na poleđini. Ipak, Xiaomi 17 serija je samo prvi udarac, uskoro nas očekuju i modeli drugih velikana kao što su Oppo, Vivo i Honor.

Sezonski-praznični popusti su pred nama

Iako nove premijum telefone svi iščekuju, praznična sezona često donosi odlične prilike za kupovinu prošlogodišnjih modela po znatno nižim cenama. Crni petak, božićne rasprodaje i novogodišnje promocije redovno nude stotine dolara popusta na telefone koji su još uvek vrhunski.

Kako novi modeli dolaze na tržište, stariji dobijaju i zvanične cenovne korekcije, što ih čini privlačnim izborom za one koji žele vrhunske uređaje bez plaćanja pune cene. Ove prilike mogu biti idealna šansa da dobijete odličan telefon po znatno pristupačnijoj ceni.

Bolja dugovečnost za vaš novac

Većina ljudi koji kupuju premijum telefone žele uređaj koji će trajati godinama. Sačekati nove modele znači dobiti najnapredniju tehnologiju odmah po izlasku, što garantuje bolje performanse i duži period podrške kroz softverska ažuriranja.

Pored toga, unapređenja u efikasnosti baterije, bržim modemima i najnovijim ekranima znače da će telefoni iz sledeće generacije sporije zastarevati u odnosu na uređaje starijih generacija. Na kraju, bićete sigurni da ste kupili uređaj koji će duže ostati vrhunski.