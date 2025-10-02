Slušaj vest

Spotify je najavio značajne promene u svojoj politici koje se odnose na muziku generisanu pomoću veštačke inteligencije i spam sadržaj na svojoj platformi. Cilj je da se smanji broj lažnih i neautentičnih pesama koje preplavljuju streaming servis, te da se zaštite istinski umetnici. Kompanija sarađuje sa organizacijom DDEX kako bi razvila industrijski standard za transparentno otkrivanje upotrebe AI u muzičkoj produkciji.

Ove promene nisu samo tehničke – Spotify podstiče umetnike da preciznije označe da li su koristili AI za vokale, instrumente ili postprodukciju, umesto da samo stave oznaku „AI“ ili „bez AI“. Ovakav pristup daje veću jasnoću i pomaže slušateljima da bolje razumeju proces stvaranja muzike.

Foto: Shutterstock

Kako će nove smernice zaštititi umetnike?

Spotify uvodi novu politiku koja jasno definiše kako platforma postupa sa AI glasovnim klonovima i drugim oblicima spama. Ova politika ima za cilj da umetnicima pruži snažniju zaštitu i omogući im lakše rešavanje problema kada se pojavi neautorizovani sadržaj koji koristi njihov glas ili identitet.

Narušavanje autentičnosti i zloupotreba AI tehnologija dovodi do toga da pravi umetnici gube zaradu i pažnju. Spotify želi da spreči da loši akteri koriste AI da bi zbunjivali slušaoce i uništavali karijere, pa je ovo važan korak ka transparentnijem i sigurnijem muzičkom ekosistemu.

Foto: Shutterstock

Borba protiv "nereda" u muzičkom ekosistemu

Spotify ističe da su AI alati znatno olakšali kreiranje spama, poput masovnih uploadova, duplikata i zloupotrebe SEO trikova, koji mogu iskriviti tokove prihoda i zauzeti mesto na platformi namenjeno stvarnim umetnicima. Ovi takozvani oblici "nereda" u muzičkoj industriji postaju sve češći i problematičniji.

Da bi se izborio sa ovim, Spotify će ovog jeseni uvesti novi filter koji će prepoznavati i označavati ovakve numere, a zatim ih uklanjati sa liste preporuka za korisnike. U prethodnih godinu dana uklonili su više od 75 miliona spornih pesama, što jasno pokazuje ozbiljnost problema.

Foto: Shutterstock

Transparentnost kao ključ za budućnost muzike

Spotify naglašava da je cilj svih novih politika da se poveća transparentnost za slušaoce i omogući bolje razumevanje muzike koju konzumiraju. Jasno označavanje upotrebe AI u produkciji pomaže publici da razluči između autentičnih umetničkih dela i onih koji su kreirani ili manipulirani putem tehnologije.

Ova transparentnost takođe štiti identitet umetnika i njihov rad, jer sprečava zloupotrebe koje mogu narušiti reputaciju i prihod. Spotify želi da izgradi platformu na kojoj će umetnici moći da se osećaju sigurnim i cenjenim, dok slušatelji uživaju u kvalitetnom sadržaju.

Foto: Shutterstock

AI muzika i granice kreativnosti

Iako se Spotify aktivno bori protiv zloupotreba AI tehnologije, ne želi da ograniči kreativnu slobodu umetnika. Projekti poput The Velvet Sundown, potpuno generisani AI-jem, i dalje su prisutni na platformi, što pokazuje podršku novim oblicima stvaralaštva.

Spotify jasno stavlja do znanja da podržava inovacije i eksperimentisanje sa AI, ali istovremeno vodi računa da se tehnologija ne koristi za prevaru ili nelegalno sticanje koristi. Na taj način, balansira između podrške umetničkom izrazu i zaštite prava i interesa svoje zajednice.