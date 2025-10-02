Slušaj vest

Xiaomi je ponovo dokazao da zna kako da napravi bum na tržištu. Njihova najnovija Xiaomi 17 serija prodata je u više od milion primeraka za samo nedelju dana od lansiranja u Kini, što predstavlja najbrži rast prodaje u istoriji ovog brenda.

Potvrdu ovog uspeha objavio je lično Lu Veibing, predsednik Xiaomi grupe, koji je na društvenoj mreži Weibo istakao da su novi modeli, Xiaomi 17, 17 Pro i 17 Pro Max, premašili sve prethodne rekorde kompanije kada je reč o tempu prodaje.

Ogromna potražnja iznenadila i samu kompaniju

Interesovanje za novu seriju premašilo je čak i najoptimističnija očekivanja. Zbog tolikog interesovanja, Xiaomi je morao da poveća proizvodne kapacitete samo nekoliko dana nakon lansiranja kako bi isporuke mogle da prate rastuću potražnju.

Ovakav start nije zabeležen čak ni kod najuspešnijih prethodnih modela iz Mi serije, što ukazuje na to da su korisnici brzo prepoznali vrednost i inovacije koje Xiaomi 17 donosi. Kompanija sada radi punim kapacitetom kako bi zadržala momentum.

Tehnološki skok sa Pro i Pro Max verzijama

Najveći tehnološki iskorak vidi se kod modela Xiaomi 17 Pro i 17 Pro Max, koji donose novinu na tržištu, sekundarni ekran na poleđini. Ovaj dodatni displej omogućava korisnicima da prate notifikacije i upravljaju kamerom bez potrebe da okreću telefon.

Pored toga, oba modela dolaze sa najnovijim Snapdragon 8 Elite Gen 5 čipsetom, koji donosi snažne performanse i poboljšanu energetsku efikasnost. Sve je jasno, Xiaomi se pozicionira kao ozbiljan konkurent u premium segmentu.

Baterije koje pomeraju granice

Korisnici više ne moraju da brinu o punjenju telefona tokom dana. Model Pro Max opremljen je ogromnom 7.500 mAh baterijom, dok osnovni Xiaomi 17 nudi 7.000 mAh sa naprednom Si/C tehnologijom za veću izdržljivost i sigurnije punjenje.

Ova specifikacija stavlja Xiaomi među lidere kada je reč o autonomiji uređaja, a u kombinaciji sa efikasnim čipsetom i softverskom optimizacijom korisnicima se nudi dugotrajan i pouzdan rad čak i uz intenzivnu upotrebu.

Kamere i dizajn u službi korisnika

Nova serija nije fokusirana samo na snagu. Pažnja je posvećena i korisničkom iskustvu. Svi modeli iz Xiaomi 17 serije opremljeni su poboljšanim kamerama, uključujući trostruku glavnu kameru na osnovnom modelu, sa posebnim akcentom na preciznost i kvalitet slike.

Dodatni displeji na poleđini kod Pro modela nisu tu samo zbog izgleda. Oni omogućavaju korisnicima da brzo upravljaju kamerom ili proveravaju obaveštenja, što stvara osećaj da je svaki deo uređaja pažljivo osmišljen za praktičnost i stil.