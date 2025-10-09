Realme je lansirao izuzetno limitirano izdanje svog telefona 15 Pro, posebno dizajniranog za najstrastvenije fanove serije Game of Thrones. Ovaj ekskluzivni model slavi legendarnu HBO seriju kroz dizajn i funkcije koje približavaju svet Westerosa ljubiteljima fantazije putem moderne tehnologije.

Ovo nije samo običan telefon sa brendiranjem, već spoj fantazijskih elemenata i savremenih inovacija u svetu pametnih telefona, što ga čini neizostavnim za kolekcionare i tehnološke entuzijaste.

Foto: Shutterstock

Dizajn koji oživljava vatru

Najupadljivija karakteristika telefona je zadnja strana napravljena od materijala koji podseća na crnu kožu, a koja menja boju u crvenu kada se temperatura podigne iznad 44 stepena Celzijusa. Ovaj inovativni detalj simbolizuje vatreni duh Kuće Targarjen i dodaje interaktivni efekat koji ovaj model izdvaja od standardnih uređaja.

Pored toga, zadnja strana nosi reljefni grb Kuće Targarjen, dok je modul kamere ukrašen ugraviranim simbolima iz serije. Zlatni prstenovi oko sočiva nose poznate poruke „Winter is Coming“ i „Hear Me Roar“, dok centralni deo modula krasi Game of Thrones logo u zlatnom okviru sa detaljima u obliku kandži zmaja.

Foto: Realme

Otvaranje pakovanja dostojno kraljeva

Realme nije stao samo na dizajnu telefona, već je i pakovanje prilagodio da otvaranje bude pravi događaj. Telefon stiže u kutiji koja podseća na kovčeg sa zmajevim jajima iz serije, što odmah stvara atmosferu fantazije i uzbuđenja za fanove.

Unutar kutije nalaze se i ekskluzivni dodaci: stalak za telefon u obliku Gvozdenog prestola, alatka za izbacivanje SIM kartice dizajnirana kao broš „Ruka kralja“, pergament sa tajnom porukom koja se otkriva pod posebnim svetlom, kao i set razglednica i stikera sa motivima iz serije, što dodatno povećava kolekcionarsku vrednost.

Foto: Realme

Moćne specifikacije ispod fantastičnog izgleda

Ispod upečatljivog izgleda, Realme 15 Pro Game of Thrones izdanje ima iste performanse kao i standardni model. Pokreće ga Snapdragon 7 Gen 4 čipset, a baterija kapaciteta 7.000 mAh omogućava dugotrajno korišćenje bez brige o punjenju tokom dužih sesija igranja ili gledanja serije.

Telefon ima i 6,8-inčni Full HD+ AMOLED ekran sa osvežavanjem od 144 Hz, što donosi glatke i jasne vizuale, dok glavna kamera od 50 megapiksela beleži oštre i kvalitetne fotografije. Ovaj spoj izgleda i snage garantuje vrhunski doživljaj.

Foto: Shutterstock

Ekskluzivne funkcije i ograničena dostupnost

Pored fizičkog dizajna, Realme je u softver ugradio posebne teme i ikonice inspirisane svetom Game of Thrones, čime se dodatno produbljuje fantazijski ambijent. Tu je i AI alat Edit Genie koji korisnicima omogućava kreiranje slika u srednjovekovnom stilu.

Samo 5.000 primeraka ovog limitiranog izdanja biće dostupno na globalnom tržištu, po ceni od oko 440 evra. Ovo je retka prilika za fanove da dobiju telefon koji kombinuje vrhunsku tehnologiju i upečatljiv dizajn posvećen jednoj od najomiljenijih serija svih vremena.