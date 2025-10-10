Da li ste za ili protiv?

Još od svog osnivanja, WhatsApp je zahtevao broj telefona kao jedini način identifikacije korisnika. Ta praksa uskoro će se promeniti jer aplikacija uvodi podršku za korisnička imena, funkciju koju već godinama nude platforme poput Telegrama i Signala.

Sa ovom nadogradnjom, korisnici će moći da se povezuju putem korisničkih imena, bez potrebe za deljenjem broja telefona. Ovo predstavlja značajnu promenu u načinu funkcionisanja WhatsAppa i donosi veću zaštitu privatnosti.

Foto: Shutterstock

Beta korisnici već mogu rezervisati svoje korisničko ime

U najnovijoj beta verziji WhatsAppa za Android pojavila se nova opcija u podešavanjima koja omogućava korisnicima da unapred rezervišu svoje korisničko ime. Ova funkcija pruža prednost onima koji žele da obezbede jedinstveno ime pre zvaničnog lansiranja.

WhatsApp ovim potezom pokušava da obezbedi fer raspodelu, sprečavajući da najpopularnija korisnička imena odmah preotmu najbrži korisnici. Ranim rezervacijama se uvodi red u novi sistem identifikacije.

Foto: Shutterstock

Pravila za korisnička imena: Šta je dozvoljeno, a šta ne

Kao i kod svake ovakve funkcije, postoje određena pravila. WhatsApp ne dozvoljava korisnička imena koja počinju sa „www.“ i zahteva da ime sadrži makar jedno slovo. Takođe, korisnička imena moraju biti jedinstvena za svakog korisnika.

Dozvoljeni su samo mala slova, brojevi, tačke i donje crte. Velika slova, razmaci i specijalni znakovi nisu podržani. Ova ograničenja pomažu u očuvanju konzistentnosti i sprečavanju zloupotrebe sistema korisničkih imena.

Foto: Shuttertock

Korisnička imena donose veću privatnost

Jedna od najvećih prednosti uvođenja korisničkih imena je unapređenje privatnosti. Mnogi korisnici ne žele da dele svoj broj telefona sa nepoznatim osobama, pogotovo u grupnim četovima ili pri prvom kontaktu.

Korisničko ime omogućava jednostavniju i sigurniju komunikaciju bez otkrivanja ličnih podataka. Ovo je deo šire strategije WhatsAppa ka većoj zaštiti korisnika.

Foto: Shutterstock

Zvanični datum lansiranja još uvek nije poznat

Iako se funkcija već testira u beta verziji, WhatsApp još uvek nije objavio zvaničan datum kada će korisnička imena biti dostupna svima. Do tada korisnicima ostaje da sačekaju zvaničnu objavu.

S obzirom na to da je funkcija već u pripremi, očekuje se da će biti dostupna u narednim mesecima. Beta korisnici već sada mogu dobiti uvid i među prvima isprobaju nove opcije i pripreme se za zvaničnu verziju.