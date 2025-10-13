Slušaj vest

Budući flagship model Xiaomi 17 Ultra polako se približava zvaničnoj premijeri, a nedavno je dobio važan sertifikat u Kini. Ovoga puta u fokusu je satelitska verzija telefona, koja je prošla kinesku Radio sertifikaciju.

Ovaj sertifikat potvrđuje podršku za satelitske sisteme „Tiantong-1“ i „Beidou“, što će korisnicima u Kini omogućiti satelitske pozive i slanje poruka. Ovo bi mogao biti revolucionarni korak u komunikaciji, naročito u mestima gde mobilna mreža nije dostupna ili je nepouzdana.

Podrška za Ultra-Wideband (UWB)

Pored satelitske komunikacije, sertifikat otkriva da će Xiaomi 17 Ultra imati i UWB (Ultra-Wideband) tehnologiju. To znači da će uređaj moći da se povezuje sa drugim Xiaomi uređajima brzo i precizno.

UWB je poznat po naprednim funkcijama kao što su precizno praćenje uređaja i brzi transferi podataka. Za korisnike Xiaomi proizvoda, to može značiti lakšu kontrolu pametnih kućnih uređaja, jednostavnije uparivanje i skladniji rad svih uređaja zajedno.

Potvrđeno globalno lansiranje i različite verzije

Dok satelitska verzija privlači pažnju u Kini, Xiaomi se sprema za globalnu distribuciju. Standardni model Xiaomi 17 Ultra već je primećen na istom sertifikacionom sajtu, a verzije za Indiju i globalno tržište registrovane su u IMEI bazi podataka.

Modeli sa brojevima 2512BPNDAG i 2512BPNDAI jasno ukazuju da će Xiaomi 17 Ultra biti dostupan širom sveta. Očekuje se da će zvanična prezentacija uslediti u prvom kvartalu 2026. godine, što najavljuje ozbiljan međunarodni nastup.

Kamera koja može da pomeri granice mobilne fotografije

Kamera je i ovog puta u centru pažnje. Prema nezvaničnim informacijama, Xiaomi 17 Ultra dolazi sa sistemom od četiri moćne kamere koje obećavaju vrhunski kvalitet fotografija.

Glavna kamera: Omnivision OV50X, 50MP (senzor veličine 1 inča)

Ultra-široka: Samsung JN5, 50MP

Telefoto: Samsung JN5, 50MP

Periskopska telefoto: ISOCELL HP5, 200MP

Ukoliko se ovi podaci potvrde, Xiaomi će ponuditi jedan od najmoćnijih sistema za mobilnu fotografiju, sposoban za snimke sa izuzetnim detaljima i velikom svestranošću.

Najnoviji hardver za vrhunske performanse i dizajn

Pored kamera, Xiaomi 17 Ultra očekuje se sa ekranom od 6,85 inča, LTPO OLED tehnologijom i 2K rezolucijom. Okviri oko ekrana biće izuzetno tanki, čak tanji nego kod najnovijih iPhone modela, što garantuje impresivan vizuelni doživljaj.

Telefon će pokretati Qualcomm Snapdragon 8 Gen 5 Elite čipset, uz brzo punjenje, veliku bateriju i IP sertifikat za otpornost na vodu. Sve to čini 17 Ultra moćnim uređajem koji spaja performanse i dugotrajnost.