Slušaj vest

Apple je zvanično ukinuo svoju aplikaciju za uređivanje videa, Clips, čime se završava jedna tiha epizoda u nizu kreativnih alata kompanije. Lansirana 2017. godine kao jednostavan i zabavan način za pravljenje kratkih video zapisa sa filterima, tekstom i muzikom, Clips je bio Appleov odgovor na rastuću popularnost Instagram Stories i Snapchata. Iako je imao potencijal, aplikacija nikada nije stekla širu popularnost.

Sada uklonjena iz App Store-a, Clips više neće dobijati ažuriranja niti tehničku podršku. Korisnici koji već imaju aplikaciju mogu je i dalje koristiti, ali Apple upozorava da aplikacija može postati nestabilna ili prestati da radi na najnovijim verzijama iOS i iPadOS sistema. Savetuje se da korisnici sačuvaju svoje video zapise u aplikaciji Fotografije kako ne bi izgubili sadržaj dok Clips postepeno izlazi iz upotrebe.

Foto: Shutterstock

Uloga Clips-a u evoluciji kratkih videa

Clips je bio kreiran da iskoristi eksploziju popularnosti kratkih video formata. Omogućavajući brzo uređivanje sa zanimljivim efektima, aplikacija je imala za cilj da pojednostavi kreativni proces za svakodnevne korisnike. Omogućavala je lako dodavanje stikera, filtera i muzike, sve ono što je postalo nezaobilazno u deljenju sadržaja na društvenim mrežama.

Međutim, kako su društvene mreže sve više usvajale AI unapređene alate i naprednije video platforme, jednostavne funkcije Clips-a počele su da gube na značaju. Retka ažuriranja i ograničen broj korisnika otežali su aplikaciji da se takmiči sa stalnim inovacijama konkurencije.

Foto: Shutterstock

Zašto Clips nije uspeo da probije led?

Više faktora je uticalo na to da Clips ne stekne značajniju popularnost na zasićenom tržištu. Za razliku od Snapchata ili Instagrama, koji su imali ogromne društvene mreže i ugrađene video funkcije, Clips je bio samostalna aplikacija bez socijalne platforme, što je ograničilo njenu viralnost i svakodnevnu upotrebu.

Pored toga, brz razvoj AI alata za uređivanje i moćnih multimedijalnih aplikacija pružio je korisnicima daleko snažnije i svestranije opcije. Clips je ostao jednostavan i nije uspeo da prati rastuće zahteve korisnika za video kreacijom i deljenjem.

AI, veštačka inteligencija, alati Foto: Shutterstock

Šta ovo znači za Apple-ov kreativni ekosistem?

Iako Apple nije najavio direktnog naslednika za Clips, mnogi stručnjaci pretpostavljaju da bi njene ključne funkcije mogle biti integrisane u postojeće aplikacije poput Fotografija ili iMovie. Na ovaj način, Apple bi konsolidovao svoje kreativne alate, čineći ih pristupačnijim i moćnijim u okviru jedinstvenog okruženja.

Uključivanjem funkcija Clips-a u druge glavne aplikacije, Apple može usmeriti pažnju na poboljšanje korisničkog iskustva sa bogatijim opcijama uređivanja i boljom integracijom unutar sistema. Ova strategija je u skladu sa širim ciljem kompanije da obezbedi besprekornu povezanost između uređaja i softvera.

Foto: Shutterstock

Budućnost uređivanja videa na Apple uređajima

Odluka da se Clips povuče iz upotrebe jasno pokazuje koliko se brzo menja svet digitalnog sadržaja. Kako korisnici sve više traže sofisticiranije alate koji koriste veštačku inteligenciju i društvenu povezanost, kompanije moraju brzo da se prilagođavaju ili rizikuju da ostanu iza.

U narednom periodu, Apple će verovatno ulagati u unapređenje video uređivanja kroz svoje ključne aplikacije, osiguravajući da milioni korisnika i dalje imaju pristup moćnim ali jednostavnim kreativnim opcijama, samo ne u obliku samostalne aplikacije poput Clips-a.