Od septembra, svi novi pametni telefoni prodati u Rusiji moraće da imaju unapred instaliranu aplikaciju pod nazivom Max. Reč je o digitalnoj platformi razvijenoj od strane domaće kompanije VK, poznate po društvenoj mreži VKontakte, a sada angažovane u izgradnji državnog digitalnog sistema.

Aplikacija Max zamišljena je kao jedinstveni centar za komunikaciju, plaćanja, administrativne usluge i potvrdu identiteta. Korisnici će preko nje stupati u kontakt sa školama, bankama, državnim organima, ali i potvrđivati svoj identitet pri korišćenju različitih servisa, sve iz jednog interfejsa.

Foto: Shutterstock

Kremlj stvara sopstveni internet

Uvođenje Maxa deo je šire strategije ruske vlasti da stvori ono što naziva "digitalna suverenost", zatvoren digitalni ekosistem nezavistan od stranih tehnologija. Nakon blokiranja servisa poput Facebooka i Instagrama, te ograničavanja funkcionalnosti WhatsAppa i Telegrama, Rusija sada razvija sopstvene zamene.

Max se u tom kontekstu izdvaja kao ključna alatka jer povezuje različite aspekte svakodnevnog života, poruke, pozive, plaćanja i državne usluge. Za razliku od dosadašnjih projekata, ova aplikacija ne nudi alternativu, već postaje obavezna.

Foto: Jippe Groenendijk / AFP / Profimedia

VK pod državnom kontrolom

Kompanija VK, koja razvija aplikaciju, već godinama funkcioniše u tesnoj sprezi sa državom. Njen osnivač Pavel Durov napustio je Rusiju još 2014. nakon što je odbio da preda korisničke podatke vlastima. Nakon njegovog odlaska, VK je prešao u ruke ljudi bliskih Kremlju.

S obzirom na zakone koji omogućavaju ruskim bezbednosnim službama pristup aplikacijama i serverima u zemlji, sve što korisnici podele preko Maxa, od poruka i kontakata do lokacije i slika, može potencijalno biti dostupno državnim institucijama.

VKontakte (poznata i kao VK), pokrenuta je u septembru iste godine Foto: Shutterstock, Printscreen

Max na testu - od Rusije do Ukrajine

Aplikacija Max već se koristi u delovima Ukrajine pod ruskom kontrolom, gde lokalnim stanovnicima biva sugerisano, a ponekad i naređeno, da je instaliraju. Na pojedinim kontrolnim punktovima čak se proverava prisustvo aplikacije na telefonima.

Ovakva praksa pokazuje da Max nije samo alat za komunikaciju, već i instrument kontrole. Širenje aplikacije izvan granica same Rusije ukazuje na njenu upotrebu kao sredstvo šire političke i bezbednosne strategije Moskve.

Foto: Shutterstock

Privatnost pod lupom - klik od potpune kontrole

Organizacije za ljudska prava upozoravaju da bi masovna upotreba Maxa mogla dodatno ugroziti osnovne slobode, posebno pravo na privatnost i slobodu govora. Ako svaka poruka, lokacija ili fotografija može postati dostupna vlastima, prostor za slobodnu komunikaciju ozbiljno se sužava.

U zemlji gde su nezavisni mediji gotovo u potpunosti eliminisani, aplikacija poput Maxa mogla bi postati simbol nove faze nadzora. Više nije u pitanju samo šta radite na internetu, već i činjenica da ste neprekidno praćeni, bez mogućnosti da to odbijete.