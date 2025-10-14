Slušaj vest

Ako si primetio da ti se telefon greje kao da pokreće video igricu čim otvoriš Instagram, to nije paranoja. Instagram zaista važi za jednog od najvećih potrošača baterije među popularnim aplikacijama. U pozadini stalno osvežava sadržaj, preuzima video klipove, koristi kameru za efekte i drži procesor angažovanim čak i kad ga ne koristiš aktivno.

Ovakvo ponašanje aplikacije ne samo da crpi bateriju, već može ozbiljno uticati na performanse telefona. Dobra vest? Postoje podešavanja, skrivena duboko u menijima, koja mogu drastično smanjiti potrošnju, a da Instagram i dalje funkcioniše gotovo nepromenjeno.

Prvo podešavanje - manje interneta, više baterije

U samoj Instagram aplikaciji postoji opcija koja mnogima promakne, a pravi ogromnu razliku. Idi na svoj profil, zatim u “Settings and privacy”, pa u sekciju “Data usage and media quality”. Tamo aktiviraj opciju “Use less mobile data”. Time sprečavaš aplikaciju da automatski preuzima video snimke u visokom kvalitetu.

Rezultat je manja potrošnja baterije, ali i mobilnih podataka. Aplikacija će i dalje raditi normalno, ali će znatno racionalnije koristiti resurse. Ova promena je posebno korisna ako često koristiš Instagram dok si van Wi-Fi mreže.

Zaustavi Instagram kad ga ne koristiš

Na Android telefonima idi u Podešavanja > Baterija > Pozadinska aktivnost, pronađi Instagram i isključi opciju “Dozvoli rad u pozadini”. Na iPhone uređajima traži opciju “Background App Refresh” i onemogući je za Instagram. To sprečava aplikaciju da troši bateriju kad nije aktivno otvorena.

Bez ove promene, Instagram često ostaje “budan” i u trenucima kada misliš da si ga ugasio. U praksi, to znači da ti aplikacija može trošiti resurse dok spavaš, čime nepotrebno opterećuje procesor i prazni bateriju i noću.

Zaustavi pristup mreži kada ne koristiš aplikaciju

Za dodatnu uštedu, Android korisnici mogu otići na Podešavanja > Aplikacije > Instagram > Upotreba podataka i isključiti opciju “Background data”. Ovim sprečavaš aplikaciju da koristi mobilni internet kada nije aktivna na ekranu.

To znači da Instagram neće imati pristup mreži osim kada ga ti lično otvoriš. Nema osvežavanja, nema notifikacija u pozadini, i nema suvišnog trošenja baterije. Ako ti notifikacije nisu od ključne važnosti, ovo je sjajan kompromis.

Tamni mod i smanjeni kvalitet

Uključenje tamnog režima (Dark Mode) u podešavanjima telefona dodatno može produžiti trajanje baterije, naročito ako tvoj uređaj koristi OLED ekran. U takvim panelima, crne boje troše daleko manje energije jer pikseli uopšte ne svetle kada prikazuju crno.

Još jedna korisna opcija je isključivanje “High-quality uploads” u Instagram podešavanjima. Kada je ova funkcija deaktivirana, video snimci i fotografije koje šalješ neće biti u maksimalnoj rezoluciji, što dodatno rasterećuje procesor i internet vezu bez vidljivog gubitka kvaliteta za većinu korisnika.