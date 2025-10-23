Slušaj vest

Posle nekoliko godina dominacije Snapdragona, Samsung planira povratak sopstvenog Exynos procesora u novu generaciju Galaxy S26 telefona. Odluka stiže nakon značajnih tehnoloških unapređenja koja su, prema prvim testovima, podigla Exynos na nivo koji prevazilazi čak i Appleov najnoviji čip A19 Pro.

Kompanija iz Seula sada je sigurnija nego ikad u svoje proizvodne kapacitete i efikasnost, što bi moglo da obeleži početak nove ere za Exynos liniju. Nakon što je prethodna S25 serija bila gotovo u potpunosti oslonjena na Snapdragon, Samsung ponovo želi da pokaže da može sam da diktira tempo inovacija.

Foto: Shutterstock

Novi Exynos 2600 menja pravila igre

Prema informacijama iz industrije, Exynos 2600 donosi ogroman skok u performansama u odnosu na prethodne generacije. Samsung je unapredio proizvodni proces, poboljšao energetsku efikasnost i postigao višu stopu uspešnosti u proizvodnji, što mu omogućava da pouzdano vrati čipset u svoje vodeće telefone.

Plan je da osnovni Galaxy S26 i S26+ koriste Exynos 2600, dok se za S26 Ultra još uvek razmatra opcija između Exynosa i Snapdragona. Američko tržište i dalje će dobiti Snapdragon varijantu, ali ostatak sveta može očekivati Samsungov sopstveni čip kao glavni pokretač.

Foto: Samsung

Performanse koje iznenađuju i konkurenciju i fanove

Unutrašnji testovi kompanije pokazali su da Exynos 2600 donosi zapanjujuće rezultate. U poređenju s Apple A19 Pro čipom, NPU performanse su šest puta bolje, dok CPU u višestrukom režimu rada nudi 14% veću brzinu. GPU, zadužen za grafičku obradu, beleži čak 75% viši rezultat.

U odnosu na Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5, novi Exynos ostvaruje 30% jaču AI obradu i 29% brži GPU. Ovakvi rezultati ukazuju da Samsung konačno ima konkurenta koji se može nositi s najboljima na tržištu, i to ne samo u teoriji već i u praksi.

Foto: XDA

Efikasnost kao ključni adut

Jedna od glavnih mana prethodnih Exynos generacija bila je potrošnja energije i pregrevanje, što je Snapdragonu davalo značajnu prednost. Ovog puta, Samsung tvrdi da je taj problem rešen zahvaljujući optimizovanom 3-nanometarskom procesu i pametnijem upravljanju energijom.

Poboljšanja u efikasnosti mogla bi da znače duže trajanje baterije, stabilnije performanse i manje toplotnog opterećenja, tri ključna faktora koja su presudna za korisničko iskustvo. Ako se tvrdnje pokažu tačnim, Galaxy S26 bi mogao postati jedan od najstabilnijih i najpouzdanijih flagship telefona do sada.

Foto: Shutterstock

Povratak Exynosa na velika vrata

Samsung je godinama bio pod pritiskom da napusti razvoj sopstvenih procesora, ali čini se da se strategija isplatila. Novi Exynos 2600 mogao bi da označi preokret u višegodišnjoj dominaciji Qualcomma i Applea, vraćajući Samsung na mapu vodećih proizvođača čipsetova.

Ako Exynos 2600 ispuni očekivanja, Galaxy S26 serija neće biti samo novi model, već simbol povratka samopouzdanja i tehnološke snage kompanije. Samsung bi tako mogao ponovo da postavi sopstvene standarde u svetu mobilnih performansi i otvori novo poglavlje u rivalstvu sa Appleom.