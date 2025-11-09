Slušaj vest

#1

Skratite vreme nakon kojeg se ekran automatski gasi - ekran je najveći potrošač baterije pa što je duže aktivan, baterija će se brže isprazniti. Iz Googlea zato savetuju da skratite vreme nakon kojeg se ekran sam gasi nakon korišćenja.

#2

Ručno smanjite osvetljenost ekrana - manja osvetljenost ekrana znači i manju potrošnju tako da, u slučaju da je baterija baš na izmaku, možete ručno smanjiti osvetljenost na minimum vidljivosti kako bi produžili njeno trajanje.

#3

Ili, umesto ručnog podešavanja, iz Google savetuju automatsko prilagođavanje osvetljenosti ekrana tako da sistem može sam smanjiti svjetlinu u određenim situacijama.

Foto: Shutterstock

#4

Isključite zvukove i vibracije pri tipkanju. Iako se na prvi pogled ne čini kako se time može spasiti koji postotak baterije, neki korisnici konstantno tipkaju, pišu poruke i komentare na društvenim mrežama i slično tako da se tokom dana ipak može smanjiti potrošnja gašenjem te opcije.

#5

Ograničenje aplikacija s visokom potrošnjom baterije. Android može otkriti i ograničiti aplikacije koje rade u pozadini i troše puno energije poput društvenih mreža i GPS aplikacija.

Foto: Shutterstock

#6

Aktivacija opcije adaptivne baterije. Reč je o opciji koju Android koristi kako bi naučio navike korištenja telefona i ograničio aplikacije koje se retko koriste, čime se smanjuje nepotrebna potrošnja resursa, a samim time i baterije.

#7

Brisanje računa koji se ne koriste - takvi računi konstantno sinhronizuju podatke u pozadini, što naravno, troši bateriju pa ako na telefonu imate aplikacije s takvim računima koje ne koristite (mail, društvene mreže i slično), izbrišite ih.

#8