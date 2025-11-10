Slušaj vest

Samsung Galaxy S26, čiji se izlazak očekuje početkom 2026. godine, navodno donosi značajne nadogradnje u odnosu na prethodnike. Novi flagship će imati tanak profil od 6,9 mm, oko 0,3 mm tanje nego Galaxy S25, i triple-camera modul u vertikalnom, pilula-oblika dizajnu.

Na zadnjem panelu nalaziće se prstenasti element za magnetno Qi2 bežično punjenje, što bi ga učinilo prvim Samsung telefonom sa punom Qi2 sertifikacijom.

U srcu telefona nalaziće se Exynos 2600 čipset (o kome smo već pisali) koji obećava profesionalni nivo kamera i video zapisa. ISP omogućava obradu do 320 MP sa jednog senzora, 14-bitni RAW pipeline, snimanje 8K video zapisa u HDR10+, burst mode od 30 FPS u 108 MP RAW kvalitetu, hibridnu stabilizaciju i AI funkcije za segmentaciju scene i super-res zoom. Kamere će uključivati 50 MP glavni, 50 MP ultra-široki i 10 MP telefoto senzor.

Galaxy S26 će imati 6,3-inčni Dynamic AMOLED 2X ekran sa 3,000 nits vršne osvetljenosti, ultrazvučni senzor otiska prsta ispod ekrana, bateriju od 4,300 mAh i softver One UI 8.5 zasnovan na Androidu 16. Očekuje se do 12 GB RAM i 512 GB skladišta, uz 5G, Wi-Fi 7, Bluetooth 6.0 i IP68 otpornost.

Samsung će verovatno zadržati tradicionalnu tri-varijantnu liniju: S26, S26+ i S26 Ultra, bez Pro i Edge modela. Iako neke informacije još nisu potvrđene, Galaxy S26 obećava napredne kamere, elegantan dizajn i prvi pravi Qi2 sistem punjenja kod Samsunga, prenose blogovi.