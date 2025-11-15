Slušaj vest

U vreme kada ultralake telefone poput iPhone Air i Galaxy S25 Edge tržište nije prihvatilo zbog žrtvovanja specifikacija zarad tanjeg dizajna, Apple izgleda razmatra potpuno suprotan pristup.

Prema navodima najnovijih do duše nezvaničnih informacija, naredna iPhone generacija bi mogla postati najmasivniji iPhone ikada.

Prema izvoru Instant Digital, iPhone 18 Pro Max trebalo bi da bude primetno deblji, dok bi ukupna masa prešla 240 grama. On je u šali istakao da je uređaj „praktično sprava za teretanu“, naglašavajući trend sve težih premijum telefona.

Ovogodišnji iPhone 17 Pro Max je zbog veće baterije i povratka sa titanijuma na aluminijum otežao sa 227 grama na 233 grama. Ako naredni model pređe 240 grama, oboriće rekord koji trenutno drži iPhone 14 Pro Max sa 240 gr.

I dalje se ne zna šta je tačan razlog povećanja mase kod iPhone 18 Pro Max modela. Prema nagađanjima portala MacRumors, najverovatniji uzrok jeste veća baterija. Drugi mogući faktori uključuju novu konstrukciju hladnjaka od nerđajućeg čelika, kao i uvođenje novog senzora kamere, što bi takođe moglo doprineti povećanju mase uređaja.

