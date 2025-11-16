6 meseci su testirali brzo punjenje telefona: Konačno znamo da li uništava bateriju
Pitanje da li i koliko brzo punjenje oštećuje bateriju telefona, oduvek je privlačilo veliku pažnju.
YouTube kanal HTX Studio proveo je šest meseci u realnom testiranju iPhone i Android telefona, koristeći precizna merenja da bi konačno rešio ovu dugogodišnju nedoumicu.
Šta pokazuje dugoročni test brzog i sporog punjenja?
U eksperimentu je korišćeno šest iPhone 12 uređaja podeljenih na grupu sa 20 W brzim punjenjem i grupu sa 5 W sporim punjenjem. Uspostavljen je automatizovan sistem koji je punio telefone kada padnu na 5%, a zatim ih praznio nakon punjenja, ukupno kroz 500 ciklusa. Android uređaj iQOO 7 poslužio je kao dodatna kontrola, sa poređenjem između 120 W brzog i 18 W sporog punjenja.
Rezultati potvrđuju da je razlika između sporog i brzog punjenja minimalna. Kod iPhone-a, sporo punjenje izazvalo je pad kapaciteta od 11,8%, dok je brzo punjenje dovelo do 12,3% gubitka, što je razlika od svega 0,5%. Kod Android telefona razlika je bila još manja, samo 0,3%. Dugoročno gledano, brzo punjenje ima veoma mali uticaj na zdravlje baterije u svakodnevnim uslovima korišćenja, prenosi Benchmark.
Test je takođe razbio više rasprostranjenih mitova o punjenju. Popularno uverenje da održavanje baterije između 30% i 80% značajno produžava njen životni vek pokazalo se kao preuveličano: pad zdravlja baterije bio je samo 4% manji u odnosu na uobičajeno punjenje.
Mit o štetnosti dugotrajnog držanja telefona na punjaču takođe je opovrgnut, jer ni uređaji držani na 1%, 50% ili 100% tokom cele nedelje nisu pokazali promenu u kapacitetu. Baterije se troše tokom dužeg perioda, dok kratkotrajno priključenje na punjač nema neposredne negativne efekte.
Što se tiče trenutka kada bateriju treba zameniti, test pokazuje da se primetno pogoršanje trajanja javlja ispod 85% zdravlja baterije. Nakon zamene, iPhone može da dobije i do 24% bolju autonomiju, dok Android dobija oko 90 minuta dodatnog rada. To znači da je optimalno razmotriti zamenu baterije kada kapacitet padne na 80–85%.