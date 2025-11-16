Slušaj vest

Pitanje da li i koliko brzo punjenje oštećuje bateriju telefona, oduvek je privlačilo veliku pažnju.

YouTube kanal HTX Studio proveo je šest meseci u realnom testiranju iPhone i Android telefona, koristeći precizna merenja da bi konačno rešio ovu dugogodišnju nedoumicu.

Šta pokazuje dugoročni test brzog i sporog punjenja?

U eksperimentu je korišćeno šest iPhone 12 uređaja podeljenih na grupu sa 20 W brzim punjenjem i grupu sa 5 W sporim punjenjem. Uspostavljen je automatizovan sistem koji je punio telefone kada padnu na 5%, a zatim ih praznio nakon punjenja, ukupno kroz 500 ciklusa. Android uređaj iQOO 7 poslužio je kao dodatna kontrola, sa poređenjem između 120 W brzog i 18 W sporog punjenja.

Rezultati potvrđuju da je razlika između sporog i brzog punjenja minimalna. Kod iPhone-a, sporo punjenje izazvalo je pad kapaciteta od 11,8%, dok je brzo punjenje dovelo do 12,3% gubitka, što je razlika od svega 0,5%. Kod Android telefona razlika je bila još manja, samo 0,3%. Dugoročno gledano, brzo punjenje ima veoma mali uticaj na zdravlje baterije u svakodnevnim uslovima korišćenja, prenosi Benchmark.

Test je takođe razbio više rasprostranjenih mitova o punjenju. Popularno uverenje da održavanje baterije između 30% i 80% značajno produžava njen životni vek pokazalo se kao preuveličano: pad zdravlja baterije bio je samo 4% manji u odnosu na uobičajeno punjenje.

Mit o štetnosti dugotrajnog držanja telefona na punjaču takođe je opovrgnut, jer ni uređaji držani na 1%, 50% ili 100% tokom cele nedelje nisu pokazali promenu u kapacitetu. Baterije se troše tokom dužeg perioda, dok kratkotrajno priključenje na punjač nema neposredne negativne efekte.