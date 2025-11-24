Specifikacije koje će vas iznenaditi!

Realme sledeći srednji rang pametnog telefona, 16 Pro, oblikuje se kao značajan napredak u odnosu na svog prethodnika. Rani curenja informacija sugerišu da će uređaj imati OLED ekran od 6,78 inča, revolucionarnu 200MP kameru i ogromnu bateriju od 7.000mAh, što ga čini ozbiljnim kandidatom u svom segmentu.

Uređaj će verovatno podržavati više opcija RAM-a i memorije, uz najnoviji Android 16 sa Realme UI 7. Ove nadogradnje ukazuju na to da Realme teži da korisnicima ponudi i visoke performanse i dugotrajnu upotrebljivost.

Foto: Shutterstock

Specifikacije u pregledu

Osnovne specifikacije Realme 16 Pro uključuju:

Ekran: 6,78-inčni OLED, 1,5K rezolucija (2772 × 1272 piksela), osvežavanje 144Hz

6,78-inčni OLED, 1,5K rezolucija (2772 × 1272 piksela), osvežavanje 144Hz Procesor: do 2,5GHz (nije potvrđeno)

do 2,5GHz (nije potvrđeno) Varijante memorije: 8GB+128GB, 8GB+256GB, 12GB+256GB, 12GB+512GB

8GB+128GB, 8GB+256GB, 12GB+256GB, 12GB+512GB Baterija: 7.000mAh, brzo punjenje 80W

7.000mAh, brzo punjenje 80W Prednja kamera: 50MP

50MP Zadnje kamere: 200MP + 8MP

200MP + 8MP Operativni sistem: Android 16 sa Realme UI 7

Android 16 sa Realme UI 7 Dodatne funkcije: senzor otiska prsta ispod ekrana, IR blaster

senzor otiska prsta ispod ekrana, IR blaster Dimenzije: 162,6 × 77,6 × 7,75 mm, težina 192 g

162,6 × 77,6 × 7,75 mm, težina 192 g Boje: siva, ljubičasta, zlatna

Ovaj pregled jasno pokazuje da Realme 16 Pro kombinuje visoke performanse, snažnu kameru i dugotrajnu bateriju u elegantnom dizajnu.

Foto: Shutterstock

Više varijanti i novi dizajn

Uređaj će biti dostupan u više varijanti RAM-a i memorije, što omogućava korisnicima da pronađu model koji najbolje odgovara njihovim potrebama. Takođe, različite konfiguracije mogu zadovoljiti kako prosečne korisnike, tako i one koji zahtevaju više prostora i bolje performanse.

Boje su osvežene i uređaj će se nuditi u sivoj, ljubičastoj i zlatnoj opciji, što predstavlja značajnu promenu u odnosu na prethodni model. Novi tonovi daju moderniji i sofisticiraniji izgled, a istovremeno pružaju korisnicima više stilskih opcija.

Foto: Shuttertock

Kamera u prvom planu

Realme 16 Pro podiže standard fotografije u srednjem segmentu. Glavna zadnja kamera od 200MP u kombinaciji sa 8MP sekundarnom kamerom omogućava jasne i detaljne fotografije, dok prednja kamera od 50MP nudi odličan kvalitet selfija i video poziva.

Ovo predstavlja značajan napredak u odnosu na prethodnu generaciju, jer Realme sada nudi znatno snažnije senzore i bolju kvalitetu fotografija. Istovremeno, ova nadogradnja jasno pokazuje ambicije Realmea da se pozicionira kao ozbiljan igrač u segmentu kamera srednje klase.

Foto: Shutterstock

Velika baterija i dugotrajnost

Baterija od 7.000mAh u kombinaciji sa brzo punjenje od 80W omogućava dugotrajnu upotrebu, dok tanak profil uređaja (162,6 × 77,6 × 7,75 mm, težina 192 g) osigurava udobno držanje u ruci.

Uređaj je takođe opremljen dodatnim funkcijama poput senzora otiska prsta ispod ekrana i IR blastera, što ga čini kompletno opremljenim pametnim telefonom u srednjem segmentu.

