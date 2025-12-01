Slušaj vest

Posle deset godina čekanja, Apple je spreman da povrati titulu najvećeg proizvođača pametnih telefona na svetu. Prema prognozama Counterpoint Research-a, 2025. bi mogla biti godina kada će Apple po prvi put od 2011. preteći Samsung, zahvaljujući uspešnom lansiranju iPhone 17 serije. Prvi izveštaji pokazuju snažan start, posebno u Sjedinjenim Američkim Državama i Kini, gde je potražnja odmah porasla nakon septembarskog izlaska novih modela.

Vreme je savršeno, jer su slabiji dolar, smirivanje trgovinskih tenzija i veća dostupnost uređaja na tržištima u razvoju stvorili idealne uslove za povratak Apple-a na vrh. Analitičari ističu da ovi faktori, u kombinaciji sa privlačnošću iPhone 17, pokazuju put ka značajnom udelu u globalnom tržištu.

iPhone 17 pokreće eksplozivan rast prodaje

iPhone 17 serija izazvala je snažan rast prodaje, posebno na ključnim Apple-ovim tržištima. Prema Counterpoint-u, globalna isporuka iPhone uređaja mogla bi da poraste oko 10% u 2025. godini, dok se Samsung očekuje na skromnijih 4,6%. Ova razlika jasno pokazuje kako inovacija proizvoda i pravovremeno plasiranje daju Apple-u konkurentsku prednost.

Sposobnost Apple-a da generiše interesovanje i pretvori ga u prodaju potvrđuje njegovu dominaciju na tržištu pametnih telefona. Čak i na tržištu koje beleži umereni rast, kompanija se pozicionira da osvoji veći deo kolača i povrati prvo mesto.

Talas zamene uređaja dodatno jača Apple

Jedna od ključnih prednosti Apple-a je veliki broj korisnika koji su spremni da zamene stare uređaje. Mnogi koji su telefone kupili tokom pandemije COVID-19 sada ulaze u period zamene, što predstavlja idealnu priliku za Apple.

Counterpoint takođe ističe razmere sekundarnog tržišta: očekuje se da će oko 358 miliona polovnih iPhone-a promeniti vlasnika između 2023. i sredine 2025. godine. Ovo su korisnici koji najverovatnije prelaze na najnovije modele, što dodatno podiže prodaju.

Pogled unapred - inovacija i širenje ponude

Gledajući dalje od 2025. godine, Apple planira nekoliko važnih lansiranja. U 2026. se očekuje preklopni iPhone i povoljniji model iPhone 17e, dok je 2027. rezervisana za potpuno redizajniranu seriju iPhone-a. Svako novo izdanje trebalo bi da učvrsti poziciju Apple-a i održi interesovanje korisnika.

Ovaj niz inovacija osigurava da Apple ne samo da povrća vrh, već gradi i temelje za dugoročnu dominaciju. Konstantno širenje ponude pomaže kompaniji da ostane konkurentna i u narednoj deceniji.

Apple može zadržati dominaciju do 2029.

Ako se prognoze ostvare, Apple bi mogao ostati na prvom mestu do 2029. godine. Prvi signali već pokazuju da potražnja premašuje očekivanja, a predstojeći praznični kvartal mogao bi da donese blizu rekordnih 140 milijardi dolara prihoda.

Uz snažne proizvode, lojalnu bazu korisnika i povoljne tržišne uslove, Apple je u poziciji da zadrži dugoročnu dominaciju. Kombinacija inovacija, pravovremenih lansiranja i globalnog dosega može da osigura da povratak na vrh bude trajan.

Samsung i dalje drži snažnu poziciju

Iako Apple prema prognozama jača, Samsung i dalje dominira na tržištu pametnih telefona. Njihovi Galaxy modeli i dalje beleže solidnu prodaju u ključnim regijama. Trka za prvo mesto ostaje napeta.

Analitičari navode da Samsung planira nove modele koji bi mogli zadržati konkurentsku prednost. Ipak, predviđa se da će rast Apple-a u 2025. biti brži, što čini borbu za prvo mesto izuzetno neizvesnom.

