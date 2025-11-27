Slušaj vest

Honor je zvanično predstavio svoju 500 seriju u Kini, najavljujući veliki napredak u dizajnu i performansama. U liniji se nalaze Honor 500 i 500 Pro, uređaji koji odmah privlače pažnju izraženim modulom zadnje kamere, podsećajući na premium telefone poput iPhone Air-a.

Iako nijedan od modela nije tanak ili lagan poput nekih konkurenata, oba nude čvrstu kombinaciju aluminijumskog rama, staklene poleđine i izdržljivosti sa IP68/IP69K zaštitom. Debljine su 7,8 mm, dok težina iznosi 198 g za Honor 500 i 201 g za Pro verziju, što omogućava balans između prisutnosti u ruci i praktičnosti.

Foto: Shutterstock

Ekrani i vizuelni doživljaj

Honor 500 i 500 Pro dolaze sa 6,55-inčnim LTPO OLED ekranima rezolucije 1.264 × 2.736 piksela i osvežavanjem od 120 Hz. Paneli mogu da dostignu lokalnu osvetljenost od 6.000 nita, što omogućava odličnu vidljivost i na direktnom suncu.

Ispod ekrana nalazi se skener otiska prsta, dok prednja kamera od 50 MP zadovoljava ljubitelje selfija i korisnike kojima je potrebna brza i sigurna autentifikacija. Ekrani kombinuju živopisne boje sa glatkim radom interfejsa, pružajući vrhunski vizuelni doživljaj.

1/5 Vidi galeriju Honor 500 serija sa Snapdragon čipom i 8.000 mAh baterijom Foto: printscreen YT

Performanse za svakog korisnika

Što se tiče performansi, modeli se razlikuju. Honor 500 Pro pokreće Snapdragon 8 Elite, sa čak 16 GB RAM-a i skladištem do 1 TB, dok standardni Honor 500 koristi Snapdragon 8s Gen 4, koji i dalje pruža glatko svakodnevno korišćenje i multitasking.

Ova razlika omogućava korisnicima da izaberu između vrhunske snage ili nešto povoljnije, ali i dalje vrlo sposobne opcije. Oba modela rade na MagicOS 10 zasnovanom na Androidu 16, nudeći moderan softverski ekosistem i najnovije funkcionalnosti.

Foto: Shutterstock

Kamere koje impresioniraju

Fotografija je jedna od glavnih prednosti nove serije. Oba modela imaju glavnu kameru od 200 MP sa velikim senzorom od 1/1,4 inča, kao i ultraširoku kameru od 12 MP, što omogućava oštre i detaljne fotografije u različitim uslovima osvetljenja.

Pro verzija ide korak dalje sa telefoto kamerom od 50 MP i trostrukim optičkim zumom, idealnom za snimke na daljinu bez gubitka kvaliteta. Ove kamere jasno su namenjene korisnicima koji žele profesionalni nivo fotografije u svom telefonu.

Ogromne baterije i brzo punjenje

Baterija je još jedna prednost Honor 500 serije. Oba modela imaju baterije od 8.000 mAh sa žičnim punjenjem od 80 W. Pro verzija dodaje 50 W bežično punjenje, dok oba telefona podržavaju 27 W obrnuto punjenje, što omogućava napajanje drugih uređaja u pokretu.

U kombinaciji sa snažnim hardverom i efikasnim softverom, baterija omogućava dugotrajno korišćenje za igranje, fotografisanje ili produktivnost. Telefoni dolaze u bojama Aquamarine, Starlight Powder, Moonlight Silver i Obsidian Black, pretprodaja je već počela, a prve isporuke počinju 27. novembra.

Zabranjeno preuzimanje dela ili čitavog teksta i/ili foto/videa, bez navođenja i linkovanja izvora i autora, a u skladu sa odredbama WMG uslova korišćenja i Zakonom o javnom informisanju i medijima.

BONUS VIDEO: