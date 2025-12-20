Slušaj vest

Devedesete su bile vreme kada mobilni telefon nije bio samo uređaj, već statusni simbol. Ako biste u to vreme izvadili telefon iz džepa, ljudi su vas bukvalno gledali kao da imate supermoći, a među svim tim čudima tehnike, nekoliko modela su se izdvojili kao favoriti.

Najpre je to bila Motorola StarTAC- telefon koji je izgledao kao da je ispao iz “Matriksa”. Bio je mali, sklopiv i futuristički, toliko napredan da su ga glumci u filmovima nosili kao obavezan modni detalj. Kada bi neko iz džepa izvadio StarTAC i samo na „klik“ otvorio poklopac, sve oči bile su uprte u njega. U to vreme, to je bio mobilni telefon bogova.

Legendarne Nokie

Kasnije se pojavila Nokia i napravila haos. Nokia 3310 bila je mnogima omiljena - jednostavna, neuništiva, legendarna. Padala je niz stepenice sto puta i sto puta bi preživela. A baterija? Trajala je toliko da ste mogli lagano danima da se ne setite gde ste ostavili punjač.

Jedno punjenje moglo je da traje pet do deset dana, ukoliko puno ne telefonirate i duže. U odnosu na moderne telefone, to je zvučalo kao naučna fantastika.

Foto: Shutterstock

Nokia 5110 - kralj devedesetih

Svi su obožavali 3310, ali onda je stigla 5110 i ukrala joj slavu. Pojavila se 1998. godine i brzo postala mega hit maltene preko noći. Nije bila glamurozna poput skupih Ericsson modela, nije imala antenu koja se uvija kao FM antena na fići, ali je imala nešto što je tada bilo pravo čudo: kombinaciju izdržljivosti, dobrog signala i baterije koja je trajala nedelju dana.

Nokia 5110 je bila prvi pravi hit - izdržljiva, ogromna antena, menjive maske, pa ako ste imali 5110, znali ste da ste sigurno „u trendu“.

Proslavila ga igrica

U svetu u kojem ste mogli da zaboravite punjač kod kuće i preživite, Nokia 5110 bila je apsolutna legenda, a imala je i nešto zbog čega se upisala u istoriju pop-kulture: igricu Snake.

Nokia 5110 i danas se najčešće smatra najboljim telefonom devedesetih i to ne zato što je imala najviše funkcija, već zato što je bila najpouzdanija, najrasprostranjenija i najprijatnija za korišćenje. To je bio telefon koji ste mogli da bacate, držite na kiši, zaboraviti da punite… i on bi i dalje stajao uz vas.

Foto: Shutterstock

Siguran signal

Nokia 5110 imala je i jedan od najpouzdanijih prijemnika svog vremena. Za stanovnike manjih mesta ili za one koji su puno vremena provodili u putu, ovo je činilo veliku razliku. Uz to, interfejs je bio izuzetno pregledan, jednostavan za korišćenje i gotovo nemoguć za „zabrljati“.

U eri kada su mobilni tek ulazili u naše živote, 5110 je bila prvi mobilni „prijatelj“ zbog kojeg su mnogi zauvek zapamtili šarm devedesetih.

