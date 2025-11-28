Slušaj vest

Honor Magic8 Ultra donosi inovacije koje pomeraju granice u svetu mobilnih uređaja. Sa satelitskom komunikacijom i 120W punjenjem, uređaj obećava vrhunske performanse. Ovaj telefon je dizajniran da zadovolji i najzahtevnije korisnike, nudeći im spoj najnovije tehnologije i dugotrajne pouzdanosti.

Satelitska povezanost omogućava korisnicima da ostanu povezani čak i tamo gde mobilni signal nije dostupan. To je savršen izbor za ljude koji se često nalaze u udaljenim mestima ili na putovanjima.

Nova granica za pametne telefone

Magic8 Ultra će omogućiti Tiantong satelitsku komunikaciju, koja omogućava pozive i poruke bez mobilne pokrivenosti. Ova funkcionalnost je veoma važna za ljude koji često borave u područjima sa slabim signalom.

Satelitska komunikacija čini Magic8 Ultra uređajem koji je u koraku sa savremenim potrebama korisnika. Povezivanje u svakom trenutku postaje lakše i sigurnije, čak i u najizolovanijim delovima sveta.

Brzo i efikasno - 120W punjenje

Sa 120W sistemom punjenja, Magic8 Ultra puni bateriju do 100% za samo nekoliko minuta. Ovo je idealno za one koji žele brzo da napune telefon i nastave sa svojim aktivnostima. Pored toga, tehnologija brzog punjenja čini da uređaj bude spreman za korišćenje u rekordnom vremenu, čak i u slučajevima kada je baterija skoro prazna.

Sa baterijom od 7.000 mAh, korisnici mogu očekivati dugotrajan rad bez potrebe za čestim punjenjem. Magic8 Ultra je savršen za korisnike koji su uvek u pokretu i ne žele da gube vreme. Takođe, energetski efikasni režimi pomažu u produžavanju trajanja baterije tokom celog dana.

Snapdragon 8 Elite Gen 5

Snapdragon 8 Elite Gen 5 čipset omogućava neverovatnu brzinu i efikasnost. Ovaj čipset donosi poboljšanja koja će obradovati i najzahtevnije korisnike, bilo da se radi o gejmingu ili svakodnevnim zadacima.

Pored toga, Snapdragon 8 Elite Gen 5 omogućava bolje upravljanje energijom, čime se produžava trajanje baterije. Magic8 Ultra je stvoren da pruži besprekorno iskustvo u svakom pogledu.

Napredna optika za vrhunske fotografije

Magic8 Ultra će koristiti OmniVision OV50R LOFIC senzor za vrhunske fotografije. Senzor omogućava snimanje oštrih i detaljnih slika, čak i u uslovima slabog svetla. Uz to, korisnici mogu očekivati bogate boje i visok nivo preciznosti pri svakom snimku.

Pored toga, kamera će biti opremljena naprednim funkcijama poput stabilizacije videa. Ovaj uređaj je idealan za sve koji žele da uhvate svaki trenutak u najboljoj mogućoj kvaliteti. Takođe, uz podršku za 4K video, snimci će biti izuzetno jasni i profesionalnog izgleda.

Ozbiljan takmičar u premium segmentu

Kako se Magic8 Ultra sve više približava svojoj zvaničnoj premijeri, uzbuđenje oko njegovih karakteristika samo raste. Sa satelitskom komunikacijom, vrhunskom tehnologijom punjenja i moćnim čipsetom, ovaj uređaj se sigurno profilira kao ozbiljan takmičar na tržištu premium pametnih telefona.

Sa svojim ambicioznim dizajnom i fokusom na funkcionalnost i najnoviju tehnologiju, Magic8 Ultra jasno cilja na vrh premium tržišta. Bilo da se radi o moćnoj satelitskoj povezanosti, superbrzom punjenju ili Snapdragon 8 Elite Gen 5 čipsetu, sve o ovom telefonu ukazuje na to da će biti ozbiljan konkurent za top uređaje poput onih od Apple-a i Samsunga.

Specifikacije Honor Magic8 Ultra

Honor Magic8 Ultra dolazi sa impresivnim setom funkcija i tehničkih specifikacija, koje ga čine jednim od najnaprednijih uređaja na tržištu. Ovaj telefon je spreman da zadovolji potrebe čak i najzahtevnijih korisnika, sa naprednim tehnologijama i snažnim performansama.

Glavne specifikacije:

Satelitska komunikacija: Tiantong mreža za povezivanje bez signala

Tiantong mreža za povezivanje bez signala Čipset: Snapdragon 8 Elite Gen 5 čipset za maksimalne performanse

Snapdragon 8 Elite Gen 5 čipset za maksimalne performanse Baterija: 7.000 mAh sa 120W brzo punjenje

7.000 mAh sa 120W brzo punjenje Glavna kamera: OmniVision OV50R LOFIC senzor

OmniVision OV50R LOFIC senzor Ekran: 6.7-inčni AMOLED, 120Hz osvežavanje

6.7-inčni AMOLED, 120Hz osvežavanje Memorija: 12GB RAM, 256GB interne memorije

12GB RAM, 256GB interne memorije Operativni sistem: Android 13 sa Magic UI 7.0

Android 13 sa Magic UI 7.0 Povezivost: 5G, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2

5G, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2 Dizajn: Premium metalni okvir i stakleni zadnji panel

