Pre nekoliko nedelja saopšteno je da US Immigration and Customs Enforcement (ICE) ili u prevodu Američka služba za imigraciju i carinu, sada ima pravo da koristi špijunski softver nazvan Graphite, koji je razvijan od strane firme Paragon Solutions.

Softver Graphite je izrazito moćan jer može da hakuje bilo koji pametni telefon, čak iako koristite aplikacije za šifrovanu komunikaciju. Sposoban je da preuzme punu kontrolu nad telefonom, da čita poruke, gleda slike, sluša mikrofon, prati lokaciju... Dakle, telefon postaje špijun u pravom smislu te reči.

Zero click napad

Ne treba da kliknete na nešto da bi se ovo dogodilo već softver može da uđe u telefon bez da korisnik uradi bilo šta. Stručnjaci to opisuju kao tzv. „zero click“ napad: dovoljno je da napadač pošalje poruku, fajl ili fajl‑privitak i mobilni telefon se može kompromitovati, iako vi ne kliknete a ma baš ništa.

Ova vest zabrinula je mnoge jer se odnosi ne samo na kriminalce, već i na aktiviste, novinare, migrante, obične ljude itd. Poznavaoci kažu da softver kao što je Graphite nije napravljen za normalan rad, nego pre predstavlja oruđe koje daje potpunu moć nad tuđim telefonom.

Svako je ugrožen

Upotreba Graphite‑a od strane ICE‑a ranije je bila na čekanju imajući u vidu da je ugovor potpisan 2024. godine, ali su SAD bile pod pritiskom da provere da li ovakvo prisluškivanje ne krši zakone i ljudska prava. Sada je taj presek prošao i softver je aktiviran.

Mnoge organizacije za zaštitu prava i privatnosti već su upozorile da ovakva vrsta tajnog nadzora može da ugrozi slobodu govora i pravo na privatnost, pogotovo kada se koristi bez jasnog nadzora i kada se odnosi na obična lica.

Kako se zaštititi?

Iako ne mora da znači da je svaki korisnik odmah u opasnosti od Graphite-a, stručnjaci savetuju da budemo pažljivi i da predostrožnosti radi uvek instaliramo na svom telefonu najnovije verzije softvera. Proizvođači često ispravljaju “rupe” koje hakeri i špijunski softver koriste da bi ušli u uređaj.

Imajte u vidu i da Signal, WhatsApp i Telegram koriste šifrovanje koje znatno otežava prisluškivanje. Iako napredni softveri ponekad mogu da probiju šifru, ovo je bolja zaštita nego nikakva.

