Društvene mreže oblikuju svakodnevni život ljudi širom sveta, od načina na koji komuniciramo do političkih stavova koje iznosimo. Sa stalnim inovacijama i promenama, platforme kao što su Facebook, YouTube, Instagram i TikTok nisu samo digitalni prostori za zabavu, već i ključne tačke za uticanje na mišljenja i stavove globalne publike.

Međutim, kako ove mreže sazrevaju, postavlja se pitanje: Da li su one uistinu nepromenljive, ili se u njihovim temeljima počinju javljati ozbiljne promene koje će oblikovati njihovu budućnost?

Foto: Shutterstock, Ilustracija

Iako su se u poslednjim godinama pojavile tvrdnje da Facebook gubi korisnike širom sveta, ova platforma i dalje održava stabilnu bazu korisnika u mnogim delovima sveta. Prema podacima koji nisu ograničeni samo na SAD, Facebook se i dalje koristi u mnogim razvijenim i razvijajućim zemljama, sa stalnim brojem korisnika u regijama kao što su Latinska Amerika, Azija i Evropa. Ovaj trend potvrđuje dugoročnu stabilnost mreže koja i dalje privlači sve generacije, od mladih do starijih korisnika.

Međutim, iako Facebook ne pokazuje znakove potpunog opadanja, suočava se sa izazovima u privlačenju novih korisnika u razvijenim tržištima, dok nastavlja rasti u zemljama sa bržim tehnološkim usponom. Takođe, dok je zadržao svoju dominantnu poziciju među korisnicima svih starosnih grupa, konkurencija iz novih, vizualno orijentisanih platformi počinje pomerati ravnotežu.

Foto: Shutterstock

Nezaustavljiva dominacija bez promena

YouTube je i dalje jedan od najvažnijih globalnih medija, s korisnicima širom sveta. Koristi ga više od 80% internetskih korisnika u mnogim razvijenim zemljama, a takođe bilježi rast u tržištima kao što su Indija, Kina (unatoč restrikcijama) i jugoistočna Azija. Globalni trendovi pokazuju da je YouTube i dalje platforma koja pokreće kreativnost, zabavu i obrazovanje, pružajući korisnicima mogućnost da komuniciraju s globalnom publikom.

Iako postoji snažna konkurencija sa novim mrežama kao što su TikTok i Twitch, YouTube ostaje nezaobilazan izbor za duže video sadržaje, vlogs, edukaciju i profesionalni razvoj. Njegova sposobnost da privuče brendove i influensere čini ga ključnim igračem na tržištu digitalne medijske industrije.

Foto: Shutterstock

Generacijski jaz u korisničkoj bazi

Instagram, kao treća najpopularnija društvena mreža na globalnom nivou, pokazuje slične generacijske razlike u korišćenju, što nije samo karakteristično za Sjedinjene Države, već i za mnoge evropske i azijske zemlje. Mladiji korisnici u razvijenim zemljama čine glavni deo korisničke baze, dok starije generacije, naročito u regionima poput Afrike i Latinske Amerike, i dalje ne koriste ovu platformu u velikom broju.

U razvijenim tržištima, Instagram je postao ključna platforma za influensere i brendove, dok se u mnogim zemljama u razvoju tek počinje koristiti za širenje modnih i životnih stilova. Ovaj generacijski jaz stvara specifične izazove za Instagram, jer mladi korisnici preferiraju brzi, efemeran sadržaj, dok stariji korisnici traže dublje interakcije i duže oblike komunikacije.

Otkriven lažni Instagram profil Poreske uprave Srbije Foto: Shutterstock

Mreže u žiži mlade publike

TikTok i Snapchat prepoznati su kao dominantne mreže među globalnom mladom populacijom. TikTok, koji je porastao u popularnosti u svim delovima sveta, postao je prava platforma za viralne video sadržaje, zabavu i kreativne izraze. U Aziji, Latinskoj Americi i Evropi, TikTok je u potpunosti transformisao način na koji se konzumira i deli sadržaj, privlačeći ne samo tinejdžere, već i mlade odrasle osobe koje traže alternativne oblike zabave i političkog angažmana.

Snapchat, koji je specifičan po efemernim sadržajima, i dalje je popularan među mlađim korisnicima, iako se čini da gubi teren u odnosu na TikTok. Globalni trendovi pokazuju kako mladost širom sveta favorizuje mreže koje omogućavaju brz i efikasan način povezivanja, kao i viralne izazove i zabavne formate.

Foto: Shutterstock

Politička podele u digitalnom svetu

Društvene mreže postaju sve više politički orijentisane, a političke podele se sve jasnije vide na globalnoj digitalnoj sceni. Na platformama kao što su Truth Social i Bluesky, koje su specifične za određene političke struje, politička polarizacija postaje očigledna. Iako su ove mreže specifične za SAD, slični fenomeni javljaju se i u drugim delovima sveta. Na primer, u nekim evropskim i azijskim zemljama, društvene mreže postaju ključna mesta za političke diskusije, posebno u vezi sa pitanjima prava, slobode govora i vladavine prava.

Takođe, globalni trendovi pokazuju da se na platformama poput X (nekada Twitter) političke linije brzo pomeraju, s promenama u ponašanju korisnika prema specifičnim političkim temama. Sve ove promene ukazuju na globalnu polarizaciju koju društvene mreže sve više pokreću, sa sve snažnijim uticajem na političke procese i izborna ponašanja širom sveta.

