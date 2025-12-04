Slušaj vest

HONOR 400 Smart je najnoviji model u segmentu pristupačnih telefona koji je postavio nove standarde kada je u pitanju izdržljivost, performanse i AI iskustvo. Nakon globalnog predstavljanja, uređaj je stigao i na tržište Srbije i odmah je privukao pažnju svojim jedinstvenim karakteristikama. Honor je još jednom dokazao da se može biti konkurentan čak i u nižem cenovnom rangu, nudeći korisnicima sjajan balans između cene i kvaliteta.

Svi elementi HONOR 400 Smart modela, od dizajna, preko hardverskih specifikacija, pa do AI funkcionalnosti, pokazuju da je ovo uređaj koji pomera granice mogućeg u svojoj kategoriji. Hajde da razložimo prve utiske o ovom modelu!

Foto: Kurir

Smeli dizajn i izuzetna izdržljivost

HONOR 400 Smart se izdvaja u svom segmentu zahvaljujući izuzetnoj izdržljivosti. Ovaj telefon je napravljen da izdrži, sa Premium Drop zaštitom i IP65 sertifikatom otpornosti na vodu, što znači da ne morate da brinete o kiši, prskanju ili čak kratkom potapanju u vodi.

Dizajn je inspirisan strukturom „nosorogovog oklopa“, što omogućava veću otpornost na udarce i padove. Sposobnost da preživi pad sa visine do 2 metra čini ga jednim od najotpornijih uređaja u svojoj klasi. Sve ove karakteristike potvrđene su prestižnim SGS Premium Performance sertifikatom.

Dostupan je u četiri boje: Desert Gold, Ocean Cyan, Meteor Silver i Velvet Black, a na tržištu Srbije možete birati između srebrne i crne varijante.

1/8 Vidi galeriju Pristupačan telefon sa naprednim funkcijama i dugotrajnim performansama Foto: Kurir

Impresivna baterija i brzo punjenje

Sa dvostrukom baterijom kapaciteta 6500mAh, HONOR 400 Smart je jedan od lidera u svojoj klasi kada je u pitanju autonomija. Ova baterija pruža dovoljno energije za ceo dan korišćenja, a zahvaljujući naprednoj tehnologiji praćenja temperature, uređaj je pouzdan čak i u ekstremnim uslovima od -20°C do 55°C.

Brzo punjenje je takođe zagarantovano zahvaljujući HONOR SuperCharge tehnologiji od 35W, što znači da ćete svoj telefon brzo napuniti čak i u najzahtevnijim situacijama.

Foto: Honor

AI funkcije i Instant AI dugme

HONOR 400 Smart dolazi sa Instant AI dugmetom, jedinstvenim na tržištu, koje omogućava potpuno novo iskustvo interakcije sa veštačkom inteligencijom. Dugme se može koristiti za različite funkcije, kao što su pokretanje aplikacija ili ubrzavanje rada telefona, dok dugim pritiskom možete aktivirati napredne AI funkcionalnosti poput AI prevoda ili AI kreiranja sadržaja.

Ova funkcionalnost dodatno poboljšava svakodnevnu upotrebu telefona i čini ga jedinstvenim u svom cenovnom rangu.

Kamera i foto mogućnosti

Iako HONOR 400 Smart nije dizajniran kao flagship telefon, njegova kamera ipak nudi solidne performanse. Uređaj dolazi sa 12 MP glavnom kamerom, koja uz pomoć AI funkcija pruža odlične rezultate u svakodnevnim uslovima.

Tu je i AI noćni režim za bolje snimanje u uslovima slabog osvetljenja, kao i AI prepoznavanje scena, koje automatski optimizuje podešavanja kamere za najbolje moguće fotografije. Sa dodatnim funkcijama kao što su portretni efekti i makro fotografija, HONOR 400 Smart nudi korisnicima odličnu kameru za svakodnevne potrebe.

Foto: Kurir

Potpuno novi nivo performansi

Pokretan Snapdragon 6s Gen 3 čipsetom, HONOR 400 Smart pruža izuzetne performanse sa poboljšanjem GPU-a za čak 84% u odnosu na prethodnu generaciju. Korišćenjem RAM Turbo tehnologije, uređaj nudi ekvivalent od 24GB RAM-a (12GB fizičkog + 12GB virtuelnog), što omogućava lagano prebacivanje između aplikacija i obavljanje više zadataka istovremeno bez usporavanja sistema.

HONOR 400 Smart dolazi sa internom memorijom do 256GB, što je dovoljno za sve vaše fotografije, aplikacije i dokumente, a korisnici mogu da sačuvaju i do 150.000 fotografija.

Foto: Honor

Softver i korisničko iskustvo

HONOR 400 Smart koristi Magic UI 6.0 zasnovan na Android 12, koji korisnicima pruža jednostavno i intuitivno iskustvo. Magic UI nudi niz funkcionalnosti, uključujući gestove za navigaciju i AI asistente, koji pomažu u svakodnevnoj upotrebi. Takođe, telefon podržava redovne nadogradnje i nudi dobru dugoročnu podršku, što znači da ćete uživati u najnovijim funkcijama i sigurnosnim unapređenjima tokom godina.

Za ljubitelje gaminga, Game Space aplikacija omogućava poboljšanje performansi tokom igranja, dok NFC omogućava brzu i sigurnu bezkontaktnu naplatu i povezivanje sa drugim uređajima.

Foto: Kurir

Povezivanje i 5G

Iako je HONOR 400 Smart uređaj iz pristupačnog segmenta, on podržava 5G mreže, što ga čini budućim-proof uređajem. Sa 5G podrškom, korisnici mogu uživati u bržem internetu, streamingu i preuzimanju sadržaja. Pored toga, telefon ima podršku za WiFi 6 i Bluetooth 5.1, što omogućava stabilnu i brzu konekciju sa svim uređajima.

Održavanje i ekološka odgovornost

HONOR 400 Smart koristi ekološki prihvatljive materijale u svom dizajnu i pakovanju, sa naglaskom na smanjenje uticaja na životnu sredinu. Telefon je napravljen sa niskim emisijama ugljen-dioksida i ima ekološke certifikate koji garantuju njegovu odgovornost prema prirodi.

Foto: Shutterstock

Cena i dostupnost

HONOR 400 Smart je dostupan u Srbiji po preporučenoj maloprodajnoj ceni od 18.999 dinara za varijantu sa 4GB RAM-a i 128GB interne memorije. Telefon možete kupiti kod operatera Telekom Srbija od ove nedelje, a kod Yettel od sledeće nedelje. Uz ovu cenu, korisnici dobijaju vrhunske performanse, dugotrajnu bateriju i jedinstvene AI funkcionalnosti, čineći HONOR 400 Smart izuzetnim izborom u svojoj kategoriji.

Za više detalja o Honor 400 Seriji možete posetiti i zvanični sajt.

Foto: D.M.

