Zamislite da više nikad ne morate da tipkate poruke, pretražujete internet ili tražite informacije po menijima telefona. Zvuči kao san, ali u Kini on postaje stvarnost. Kompanija ByteDance, poznata po TikToku, predstavila je svoj novi AI glasovni asistent koji će uskoro biti dostupan na pametnim telefonima.

Prvi uređaj koji će ga koristiti je model ZTE Nubia M153, ali plan je da asistenta dobiju i drugi telefoni. Ideja je jednostavna: dovoljno je da razgovarate sa telefonom kao sa prijateljem, a on će izvršavati zadatke umesto vas. Recimo, može da pošalje poruku, pronađe restoran, podseti te na sastanak ili čak rezerviše kartu za bioskop, sve dok vi samo govorite. Telefon jednostavno sluša i radi ono što želite.

Asistenti bi bili posebno korisni starijim korisnicima

Stručnjaci kažu da ovakvi asistenti ne olakšavaju samo svakodnevne zadatke, već mogu da budu od velike pomoći starijim osobama ili ljudima koji se teško snalaze sa modernim tehnologijama.

Inače, telefon na kojem je asistent predstavljen kao prototip nije klasičan pametni telefon za svakoga, ali je privukao mnogo pažnje. Prema najnovijim podacima, model se brzo rasprodao, što govori da postoji radoznalost, pa i čitav “hype” oko ovakvih AI‑telefona.

Odmah se pojavili problemi

Asistent, nazvan Doubao Mobile Assistant, radi na nivou operativnog sistema, a to znači da ima pristup opcijama telefona "dublje" nego obične aplikacije. Može da vidi šta je na ekranu, da klikće sam, da šalta aplikacije, otvori stranice ili izvrši zadatke bez da ste išta kliknuli.

Neke popularne aplikacije (na primer WeChat, ali i neke kineske bankarske aplikacije) su odmah po lansiranju počele da blokiraju rad sa asistentom. Korisnici prijavljuju da ne mogu da se uloguju ili da aplikacija prepoznaje nestandardno ponašanje telefona, što vodi do prinudnog odjavljivanja.

Bitne aplikacije ugrožene

U praksi to znači da, iako imate telefon s ovim AI asistentom, ne mora da znači da će sve aplikacije raditi normalno. Možete dobiti bagove, blokade, probleme pri logovanju ili korišćenju servisa koji su za vas bitni kao što je online bankarstvo.

Stoga u slučaju da se odlučite da koristite ovakav telefon, morate biti svesni da je savršena funkcionalnost daleko od zagarantovane. Neophodno je da pazite da ne unosite osetljive podatke, da ne koristite servis koji ima jake bezbednosne zahteve (npr. bankarstvo, plaćanje, aplikacije sa poverljivim informacijama).

Asistent bi mogao da dođe i kod nas

Takođe, korisno je pratiti obaveštenja od aplikacija, i u slučaju primetite da se nešto čudno dešava kao što je neplanirano odjavljivanje, čudne poruke, netipično ponašanje, da razmislite da onemogućite asistenta.

Sve u svemu, ako sve prođe kako planiraju u ByteDance-u, ovakvi glasovni asistenti mogli bi uskoro da stignu i na telefone širom sveta. A do tada, barem u Kini, ljudi već testiraju kako je to kada telefon razume vaš glas bolje nego ikada.

