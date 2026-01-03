Slušaj vest

Istina je da iPhone, poput mitskog junaka Ahila, ima jednu tačku koja otkriva da ni savršeni uređaji nisu bez slabosti. Ako postoji problem koji je godinama pratio iPhone, bez obzira na generaciju, to je trajanje baterije. Dok je Apple menjao materijale, kamere, procesore i ekrane, baterija je ostajala granica koju iPhone nikako da preskoči.

Korisnici su se navikli na ritam punjača, pokretnih baterija i večite borbe sa procentima, a činjenica da telefon sa tolikom cenom i reputacijom ne izdrži dan intenzivnog korišćenja ostaje jedno od najčešćih nezadovoljstava.

Foto: Shutterstock

Zatvoren sistem koji ne prašta kvarove

Da stvar bude još gora, iPhone baterije karakteriše još jedna stvar - veoma osetljiv pad kapaciteta kroz vreme. Posle godinu ili dve, baterija na mnogim modelima gubi deo snage, što znači više punjenja, sporiji rad i češće gašenje na hladnoći. To je bumerang koji se vraća i najvernijim korisnicima, jer Apple baterije ne spadaju u kategoriju jeftinih i lako zamenljivih komponenti. Zamena zahteva odlazak u servis, a cene često iznenade i one koji su već navikli da Apple nikada nije jeftin.

Još jedna slaba tačka iPhone-a krije se u njegovoj filozofiji imajući u vidu da Apple ne gradi otvoren, već strogo zatvoren sistem. Taj pristup čini telefon stabilnim, ali ga, paradoksalno, čini i ranjivim. Bilo koji kvar, od kamere do punjača, gotovo uvek zahteva popravku u ovlašćenom servisu.

Foto: Shutterstock

"Nepopravljiv" telefon

Sistem ne proističe iz želje da korisnike zaštite, već iz činjenice da je Apple dizajnirao uređaj tako da ga je teško, ponekad i nemoguće, otvoriti, zameniti deo ili popraviti bez specijalnih alata i originalnih komponenti.

Takav pristup je doveo do situacije u kojoj korisnik, i ako ume da popravi nešto, to ne može da uradi bez rizika da telefon izgubi funkcionalnost. Zato se iPhone često naziva uređajem koji se ne popravlja, već menja, što ga čini manje istrajnim nego što ga Apple predstavlja.

Foto: Printscreen/Apple

Krhki ekran uprkos naprednim materijalima

Apple svake godine iznova naglašava otpornost ekrana, ali realnost korisnika pokazuje drugačiju sliku. iPhone staklo jeste napredno, jeste tvrdo i jeste otporno ali do trenutka kada vam isklizne iz ruke. U padu, iPhone ekrani i dalje pucaju češće nego kod mnogih konkurentskih modela. To je posledica dizajna koji favorizuje estetiku nad funkcionalnošću: tanak okvir, zakrivljene ivice, kompletna staklena konstrukcija.

Zbog toga su prodavnice futrola i kaljenih stakala postale spasilačke stanice svakog novog vlasnika iPhone-a, svesnog da jedan loš potez može pretvoriti prestiž u trošak od nekoliko stotina evra.

Foto: printscreen YT

Ironija luksuza: najskuplji telefon ponekad je i najosetljiviji

Kada se sve sabere, iPhone ostaje mobilni titan, ali titan koji stoji na platformi od kompromisa. Baterija koja stari brže nego što bi trebalo, zatvoren sistem koji otežava popravku i ekran čija je lepota njegova ranjivost, sve to čini jedan od najnaprednijih telefona na svetu istovremeno jednim od najosetljivijih.

Možda je baš zato iPhone savršen Ahilov naslednik: gotovo nepobediv, ali sa jednom slabom tačkom koju korisnici moraju da poznaju pre nego što postanu deo njegovog digitalnog carstva.

Zabranjeno preuzimanje dela ili čitavog teksta i/ili foto/videa, bez navođenja i linkovanja izvora i autora, a u skladu sa odredbama WMG uslova korišćenja i Zakonom o javnom informisanju i medijima.

BONUS VIDEO: