Prema izveštajima međunarodnih medija, vlada Indije razmatra uvođenje pravila po kojem bi proizvođači mobilnih uređaja morali da omoguće neprekidno praćenje lokacije svih pametnih telefona, bez obzira na to da li korisnik to želi ili ne, što bi praktično uključivalo praćenje kao standardnu funkciju na svakom uređaju.

To znači da bi svaki korisnik morao da ima uključen sistem koji beleži i deli njegovu preciznu geolokaciju sa vlastima ili drugim entitetima, sve u ime zakonskog nadzora i bezbednosti. Ovaj predlog naišao je na oštre reakcije vodećih tehnoloških kompanija kao što su Apple, Google i Samsung, koje su javno izrazile zabrinutost zbog potencijalnog narušavanja privatnosti korisnika i bezbednosnih rizika koje bi ovakav sistem sledio.

Foto: Shutterstock

Indija nije izuzetak, i druge zemlje razmatraju odluku o praćenju

Ovo nije samo tehničko pitanje, već pitanje na kojem se sudaraju dva sveta: ideja o digitalnoj bezbednosti i kontrola nad sopstvenim podacima. Apple, Google i Samsung argumentuju da bi obavezno praćenje lokacije moglo da dovede do situacije koja otvara put za razne vrste zloupotreba, kao i da bi stalno uključeno praćenje moglo biti iskorišćeno za praćenje građana bez pravnog nadzora ili jasnih granica.

Navodno ne postoji konačna odluka indijske vlade, ali rasprava se intenzivno vodi, i to na globalnoj sceni jer bi primećene implikacije mogle biti presedan za druge zemlje koje razmatraju slične mere.

Foto: Shutterstock

Digitalne nanogice koje se ne skidaju nikada

Zagovornici privatnosti širom sveta, uključujući međunarodne organizacije za ljudska prava, upozoravaju da ovakvi predlozi, čak i ako su motivisani bezbednosnim argumentima, podsećaju na meru koja bi digitalne uređaje pretvorila u stalne uređaje za lociranje, gotovo kao digitalne “nanogice” koje se nikada ne skidaju.

Kritičari ističu da bi to moglo da naruši osnovna prava na privatnost, dovede do mogućeg praćenja ljudi bez presude suda i otežaa zaštitu podataka u situacijama kada bi se ovi podaci mogli zloupotrebiti.

Foto: Profimedia

U problemu i velike kompanije

Ovaj razvoj događa se u trenutku kada praćenje podataka već zauzima centralno mesto u tehnološkim i političkim raspravama širom sveta: od aplikacija koje prate lokaciju korisnika bez jasnog pristanka do diskusija o tome kako velike platforme koriste “nevidljive” metode praćenja kao što je digitalno otiskivanje uređaja ili agregacija podataka za oglašavanje bez direktnog obaveštavanja korisnika.

Kritike ne dolaze samo od civilnih grupa, već i od samih kompanija koje se suočavaju sa pritiskom regulatora i javnosti da bolje zaštite privatnost, ali istovremeno posluju u okruženju u kojem se traži sve više podataka za inovacije i bezbednosne aplikacije.

Foto: Shutterstock

