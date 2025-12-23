Slušaj vest

Preklopni telefoni možda i dalje deluju futuristički, ali više nisu nova pojava. Ova kategorija postoji gotovo deset godina, iako su raniji modeli više ličili na eksperimente nego na gotove proizvode. Prvi preklopni telefon koji sam video 2019. godine, pre nego što je Samsungov originalni Galaxy Fold stigao do potrošača, bio je krhak i nezgrapan uređaj, više prototip nego gotov telefon.

Od tada su proizvođači postepeno usavršavali koncept iz godine u godinu. Ono što je nekada delovalo kao zanimljivost, sada je preraslo u ozbiljnu alternativu klasičnim pametnim telefonima. Današnji preklopni telefoni su daleko od prvobitnih nedostataka, i većina problema koja je nekada pratila ovu kategoriju sada je rešena.

Foto: Shutterstock

Originalni Fold i njegov rani potencijal

Samsungov prvi Galaxy Fold imao je ozbiljnih mana. Bio je glomazan, težak i imao je mali spoljni ekran. Dizajn šarke dopuštao je ulazak prašine, što je, kako se pokazalo, dovelo do oštećenja ranih recenzentskih jedinica.

Uprkos tim nedostacima, originalni Fold je pokazao zanimljivu ideju. Mogao je da se transformiše iz telefona u mali tablet za nekoliko sekundi, nudeći multitasking mogućnosti koje obični telefoni nisu mogli da pruže. Čak i u nesavršenom obliku, nagoveštavao je šta preklopni telefoni mogu da postanu.

Foto: Promo

Postepena poboljšanja i rastuća konkurencija

U narednim generacijama, Samsung je postepeno unapređivao svoje preklopne telefone. Vodootpornost i podrška za S Pen stigli su sa Z Fold 3, dok su kasniji modeli uklonili vidljivu prazninu između dve polovine kada je telefon zatvoren. Svaka nova generacija otklanjala je po jedan problem.

U isto vreme, konkurencija se intenzivirala. OnePlus, Google i niz kineskih proizvođača poput Oppo-a i Xiaomija pomerali su granice i u hardveru i u softveru. Kao rezultat, poboljšanja su se širila kroz čitavu kategoriju, a ne samo kod jednog brenda.

Foto: printscreen YT

Dva značajna proboja u 2025.

U 2025. godini, dva uređaja su se istakla po tome što su rešila dugogodišnje probleme preklopnih telefona. Google Pixel 10 Pro Fold dobio je IP68 sertifikat za otpornost na prašinu i vodu, što je prvi put da preklopni telefon nudi jaku zaštitu od oba faktora. Za uređaj sa složenim mehanizmom šarke, ovo je veliki napredak u upotrebljivosti.

Samsung je rešio drugi problem sa Galaxy Z Fold 7, veličinu i težinu. Telefon je imao iste dimenzije i težinu kao tradicionalni flagship, a opet je pružao ogroman 8-inčni unutrašnji ekran. U poređenju sa S25 Ultra, bio je nešto lakši i gotovo jednako tanak, rešavajući problem glomaznosti koji je mučio ranije modele.

Foto: Promo

Šta još nije rešeno - šta nije problem

Neki kritičari i dalje ukazuju na boru koja se proteže kroz sredinu ekrana preklopnih telefona. U praksi, ovo je mali kompromis, a ne ozbiljan nedostatak. Bora je jedva vidljiva kada se gleda pravo, a većina korisnika retko dodiruje samu sredinu tako velikog ekrana.

Pravi nerešeni problem je cena. Preklopni telefoni i dalje su skupi, i cene ne idu nadole. Čak i kada prodaja raste i upotreba se širi, uređaji poput Galaxy Z Fold 7 po ceni od 2.000 dolara ostaju van domašaja mnogih ljudi. Dok proizvođači ne reše problem pristupačnosti, cena, a ne tehnologija, nastaviće da bude najveća prepreka za širu upotrebu.

Zabranjeno preuzimanje dela ili čitavog teksta i/ili foto/videa, bez navođenja i linkovanja izvora i autora, a u skladu sa odredbama WMG uslova korišćenja i Zakonom o javnom informisanju i medijima.

BONUS VIDEO: