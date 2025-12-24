Slušaj vest

Sećate li se telefona koji je mogao izdržati gotovo sve, od pada na beton do nedeljama nepunjene baterije? Nokia 3310, taj neuništivi „cigla“ telefon, danas više nije samo sećanje na detinjstvo, postala je predmet kolekcionarskog interesa. Ako još uvek čuvate svoj primerak, možda je vreme da proverite njegovu vrednost.

Iako nećete odmah postati milijarder, cena može biti zapanjujuća. Nekorišćen, potpuno zapakovan uređaj može dostići i nekoliko stotina evra, a polovni modeli koji i dalje rade obično donose između 20 i 40 evra. Za ljubitelje retro tehnologije i kolekcionare, prava prilika je tu.

Foto: Shutterstock

Ikona koja je promenila način komunikacije

Februar 2000. godine donosi svetu Nokia 3310, telefon koji je brzo postao simbol svoje ere. Bio je mali, pouzdan i gotovo neuništiv, sa dugotrajnom baterijom i tasterima koji nisu mogli da pokvare ni decenijama upotrebe. U vreme kada su se prvi pametni telefoni tek pojavljivali, Nokia je nudila jednostavnost i sigurnost.

Ono što je ovaj model izdvajalo bilo je upravo iskustvo korišćenja. Bilo je dovoljno jednostavno da ga je mogao koristiti bilo ko, a dovoljno izdržljivo da ga se generacije i danas rado sećaju. Za mnoge, Nokia 3310 nije bio samo telefon, bio je deo svakodnevnog života.

Foto: Shutterstock

Retro trend koji diže cenu

Četvrt veka kasnije, Nokia 3310 doživljava svojevrsni „vraćanje u modu“. Ljudi traže minimalističke uređaje, telefone bez stalnog bombardovanja notifikacijama i jednostavne opcije za komunikaciju. U svetu digitalnog preopterećenja, stari „dumbphone“ telefoni dobijaju novu vrednost.

Ako vaš uređaj skuplja prašinu u fioci, možda je vreme da proverite šta možete dobiti za njega. Aukcijske cene pokazuju da se nekorišćeni primerci prodaju za stotine evra, dok polovni, ali funkcionalni uređaji pronalaze kupce za manje, ali i dalje iznenađujuće iznose.

Foto: Vitalii Stock/Shutterstock

Cena zavisi od stanja i dodataka

Nokia 3310 može biti vredna, ali mnogo faktora utiče na cenu. Stanje baterije, ekran i ogrebotine na plastičnom kućištu direktno smanjuju vrednost. Telefoni koji rade na svim mrežama, odnosno otključani modeli, traženiji su kod kolekcionara.

Ako imate kutiju, uputstva i originalni punjač, cena raste. Polovni, ali očuvani primerci sa kompletnom ambalažom mogu dostići i stotinak evra, dok potpuno zapakovani modeli ponekad premašuju i 1.700 evra na aukcijama.

Foto: Shutterstock

Prodati ili čuvati, izbor je vaš

Kolekcionari cene 3310 zbog njenog kultnog statusa, dok mlađa generacija otkriva „dumbphone“ kao idealan telefon za odmor od društvenih mreža. Možete da zovete, šaljete poruke, ali bez stalnog pritiska notifikacija, što je upravo ono što mnogi danas traže.

Ako telefon više ne radi, najbolje je odneti ga u reciklažni centar. Time nećete zaraditi novac, ali ćete učiniti nešto dobro za planetu i osloboditi prostor u kući. Čak i nefunkcionalna Nokia ima vredne materijale koji se mogu ponovo iskoristiti.

Zabranjeno preuzimanje dela ili čitavog teksta i/ili foto/videa, bez navođenja i linkovanja izvora i autora, a u skladu sa odredbama WMG uslova korišćenja i Zakonom o javnom informisanju i medijima.

BONUS VIDEO: