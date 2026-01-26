Slušaj vest

Testirali smo HONOR Magic8 Pro i odmah smo primetili koliko ovaj telefon podiže standarde u premium segmentu. Kombinacija moćnog hardvera, profesionalne kamere i naprednih AI funkcija daje utisak da držite uređaj koji je spreman za sve izazove. Sa 6,71‑inčnim ekranom, trostrukom kamerom i Snapdragon 8 Elite Gen 5 procesorom, Magic8 Pro pruža vrhunski doživljaj korišćenja od prvog trenutka.

Magic8 Pro je novi Honorov premijum model koji redefiniše šta očekujemo od mobilne tehnologije. Kombinujući napredne AI funkcije, vrhunsku kameru i dugotrajnu bateriju u elegantnom kućištu, uređaj se ističe u premium segmentu. Tokom testiranja, odmah smo primetili savršen balans između performansi, dizajna i funkcionalnosti, što ga čini idealnim izborom za korisnike koji žele najbolji mobilni doživljaj.

Elegantan dizajn i vrhunska izdržljivost

Dok smo testirali Magic8 Pro, odmah smo primetili koliko je ekran impresivan i udoban za korišćenje. Zaslon je četvorostrano zakrivljen i pruža odličan vizuelni doživljaj, a kućište deluje veoma čvrsto. Vodootpornost i robusni materijali čine da se osećate sigurno čak i kada koristite telefon u zahtevnim uslovima.

Boje su živopisne i elegantne, a tokom testiranja smo posebno cenili završne slojeve koji sprečavaju ostavljanje otisaka prstiju. Magic8 Pro zaista deluje premium u ruci i vizuelno je impresivan. Crna, zlatna, bela i cyan varijanta omogućavaju korisnicima da izaberu telefon prema svom stilu.

Impresivan displej za svaku situaciju

Testirali smo 6,71‑inčni LTPO OLED ekran sa 1,5K rezolucijom i adaptivnim osvežavanjem do 120 Hz, i oduševili smo se glatkoćom skrolovanja i besprekornom grafikom u igrama i filmovima. Maksimalna osvetljenost od 6000 nita omogućava odličnu vidljivost čak i na direktnom suncu, dok HDR10+ i 10‑bitna reprodukcija boja daju živopisne tonove i duboke crne nijanse.

Ekran Magic8 Pro podržava i 3D dodir i visok nivo osetljivosti, što omogućava precizno upravljanje gestovima i jednostavnu navigaciju. Tokom testiranja smo primetili da adaptivni refresh rate pametno štedi energiju i produžava trajanje baterije, što je posebno korisno tokom dužeg korišćenja.

Baterija koja traje dugo i brzo se puni

Tokom naših testova, baterija od 7100 mAh izdržala je ceo dan intenzivnog korišćenja, uključujući video striming, igranje i fotografisanje. Magic8 Pro nas nije izneverio ni kada smo ga koristili više sati bez pauze.

Brzo punjenje je pravo olakšanje sa 120 W žičnim i 80 W bežičnim punjenjem, telefon se vrlo brzo dopuni i spreman je za nastavak rada. Tokom testiranja smo uživali u tome što nismo morali da brinemo o kapacitetu baterije ni tokom zahtevnog dana.

AI funkcije i pametno korisničko iskustvo

Magic8 Pro koristi napredne AI funkcije koje olakšavaju svakodnevne zadatke i čine telefon izuzetno pametnim. Tokom testiranja, AI dugme nam je omogućilo brzo pokretanje prevoda, optimizovanje fotografija i kreiranje sadržaja. AI moduli takođe automatski filtriraju obaveštenja, organizuju galeriju i predlažu pametne akcije, što je svakodnevicu činilo znatno jednostavnijom.

HONOR‑ov YOYO Agent dodatno poboljšava produktivnost, automatski uređujući fotografije i organizujući fajlove. Tokom testiranja, primetili smo koliko ovaj agent olakšava život i štedi vreme.

Kamera: Profesionalni kvalitet snimanja

Testirali smo i trostruku kameru i rezultati su impresivni. Glavni senzor od 50 MP daje odlične detalje, telefoto kamera omogućava bliske kadrove bez gubitka kvaliteta, a ultraširoka kamera hvata sve što želite u kadar. AI režimi automatski podešavaju ekspoziciju, kontrast i boje, pružajući vrhunske fotografije u svim uslovima osvetljenja.

Prednja kamera od 50 MP sa 3D TOF senzorom omogućava visokokvalitetne selfije i video pozive. Tokom testiranja smo uživali u kvalitetu fotografija, a AI modovi dodatno poboljšavaju izgled portreta i noćnih snimaka.

Snaga i performanse

Pokretan Snapdragon 8 Elite Gen 5 procesorom i do 16 GB RAM‑a uz 1 TB UFS 4.0 skladišta, Magic8 Pro nudi vrhunske performanse za multitasking, igrice i zahtevne aplikacije. Tokom testiranja, telefon je bez problema izdržao prelazak između više zahtevnih aplikacija istovremeno, bez zastoja.

MagicOS 10, zasnovan na Android 16, pruža jednostavno i intuitivno korisničko iskustvo, sa gestovima za navigaciju i AI asistentima. Redovne nadogradnje softvera i sigurnosnih funkcija garantuju dugoročnu podršku i vrhunski doživljaj korišćenja.

Povezivanje i dodatne funkcije

Magic8 Pro radi na 5G mrežama, podržava Wi-Fi 7 i Bluetooth 6.0, što omogućava brzu i stabilnu konekciju sa svim uređajima. NFC funkcionalnost olakšava bezkontaktno plaćanje i povezivanje sa drugim uređajima, dok ultrazvučni čitač otiska prsta i 3D prepoznavanje lica dodatno unapređuju sigurnost.

Tokom testiranja, gejming režimi i haptic motori pružili su imerzivno iskustvo igranja, dok adaptivni zvuk i inteligentno podešavanje osvetljenja omogućavaju optimalne performanse u svakoj situaciji.

Multimedijalno iskustvo i zvuk

Tokom testiranja, stereo zvučnici Magic8 Pro su nas zaista impresionirali. Zvuk je čist, balansiran i dovoljno snažan čak i u bučnim okruženjima, a podrška za Dolby Atmos donosi dodatni nivo dubine i prostornog efekta pri gledanju filmova ili slušanju muzike. Bez obzira da li gledate filmove, serije ili igrate igrice, audio doživljaj prati kvalitet vizuelnog prikaza i čini upotrebu telefona zaista imerzivnom.

Tokom testiranja video sadržaja, posebno nam je zapao za oko kvalitet snimaka pri slabom osvetljenju. Napredna stabilizacija slike (OIS) omogućava glatke video zapise bez podrhtavanja, dok AI alati automatski podešavaju kontrast i boje. Rezultat je profesionalni nivo snimaka koji su spremni i za društvene mreže, ali i za arhiviranje uspomena.

Sigurnost i dugoročna podrška

HONOR Magic8 Pro ne samo da impresionira performansama, već i brigom o sigurnosti i privatnosti korisnika. Testirali smo različite funkcije zaštite, uključujući ultrazvučni čitač otiska prsta i 3D prepoznavanje lica, i mogu potvrditi da su precizni i brzi. Uz AI alate za zaštitu privatnih podataka, korisnici mogu biti sigurni da njihovi podaci ostaju bezbedni, čak i kada telefon svakodnevno koristite za plaćanja i komunikaciju.

Dugoročna softverska podrška je još jedna prednost ovog modela. MagicOS 10 na Android 16 dolazi sa redovnim nadogradnjama sistema i sigurnosnim paketima, a AI optimizacija tokom vremena pomaže da telefon i dalje radi glatko i brzo, bez usporavanja. Tokom testiranja zaključili smo da je Magic8 Pro spreman da izdrži godine intenzivnog korišćenja bez kompromisa u performansama ili bezbednosti.

Dostupnost modela

HONOR Magic8 Pro dolazi u više konfiguracija memorije i boja, uključujući crnu, zlatnu, belu i cyan. Očekuje se da model u Srbiji bude pozicioniran u premium segmentu, sa cenama koje odražavaju vrhunski hardver i inovativne funkcije. Tokom testiranja, jasno nam je bilo da Magic8 Pro nudi vrhunski ekran, kameru, bateriju i AI funkcionalnosti, što ga čini izuzetnim izborom za korisnike koji žele najbolje od tehnologije.

Za više detalja o HONOR Magic8 Pro možete posetiti i zvanični sajt.

