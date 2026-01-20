Slušaj vest

Testirali smo HONOR Magic 8 Lite i odmah nam je zapalo za oko koliko ovaj telefon nudi snažne performanse u srednjem segmentu. Velika baterija, jasan ekran i praktične AI funkcije čine da uređaj deluje spremno za svakodnevne izazove i intenzivnu upotrebu. Sa 6,79‑inčnim 1,5K OLED ekranom, 108 MP kamerom i Snapdragon 6 Gen 4 procesorom, Magic 8 Lite pruža prijatan i pouzdan korisnički doživljaj od prvog trenutka.

Ovaj model je novo poglavlje Honorove Magic serije, namenjen korisnicima koji traže balans između performansi, trajanja baterije i dizajna po pristupačnoj ceni. Tokom testiranja primetili smo kako sve komponente funkcionišu skladno, čineći telefon idealnim za svakodnevne zadatke i multimediju.

Moderan izgled i izdržljiva konstrukcija

Magic 8 Lite odmah ostavlja utisak modernog uređaja zahvaljujući tankim okvirima i minimalističkom dizajnu. Ekran je prostran i detaljan, dok kućište deluje čvrsto i otporno na svakodnevna oštećenja.

Telefon je sertifikovan prema IP68 i IP69K standardima, što znači da je otporan na vodu i prašinu. Ove karakteristike omogućavaju da ga bez brige koristite u različitim uslovima, uključujući kišovite dane ili kuhinjske situacije.

Završna obrada uređaja je otporna na otiske prstiju, a dostupne boje Forest Green, Midnight Black i Reddish Brown daju korisnicima mogućnost da biraju prema svom stilu.

Ekran koji se izdvaja

6,79‑inčni OLED ekran sa 1,5K rezolucijom i adaptivnim osvežavanjem do 120 Hz nudi glatko iskustvo gledanja i realistične boje. Vidljivost je odlična čak i pri direktnom sunčevom svetlu, što ekran čini pogodnim za korišćenje na otvorenom.

Dodatne funkcije, poput AI Heavy Rain Touch i AI Glove Touch, omogućavaju preciznu interakciju i kada su ruke mokre ili nosite rukavice. Ovo doprinosi jednostavnijem i intuitivnijem korišćenju u raznim situacijama.

Baterija koja traje i više dana

Baterija kapaciteta 7500 mAh pruža izuzetno dugo trajanje i može lako izdržati više dana prosečne upotrebe. Ova prednost posebno dolazi do izražaja kod korisnika koji često putuju ili intenzivno koriste telefon.

Brzo punjenje od 66 W omogućava brzo dopunjavanje, a funkcija obrnuto punjenje od 7,5 W može napajati druge uređaje u hitnim situacijama. Tokom testiranja, brzo punjenje je bilo praktično i pouzdano, bez ikakvih problema.

Pametne funkcije zasnovane na AI

Magic 8 Lite koristi AI alate za poboljšanje svakodnevnog korišćenja, posebno u uređivanju fotografija i kreiranju sadržaja. Funkcije poput AI Eraser, AI Cutout i AI Outpainting olakšavaju rad direktno na telefonu, bez potrebe za dodatnim aplikacijama. Ove pametne funkcije omogućavaju i kreativnije eksperimente, dajući korisnicima više slobode pri uređivanju i dizajnu sadržaja.

Pored toga, AI funkcije pomažu u organizovanju galerije, filtriranju obaveštenja i optimizaciji fotografija, što olakšava svakodnevnu upotrebu i štedi vreme korisnika. Automatska prilagođavanja i predlozi bazirani na navikama korisnika dodatno unapređuju iskustvo korišćenja telefona.

Kamera spremna za sve situacije

Glavni 108 MP senzor Magic 8 Lite omogućava detaljne fotografije u različitim uslovima osvetljenja, dok optička i elektronska stabilizacija pomažu u snimanju glatkih video zapisa. Napredni AI režimi kamere dodatno pomažu pri podešavanju boja i kontrasta, čineći svaku fotografiju profesionalnijom.

Tu su i 5 MP ultra-široka kamera za pejzaže i 16 MP prednja kamera za selfije i video pozive, što omogućava sveobuhvatan fotografski doživljaj za svakodnevne potrebe. Softver kamere dodatno poboljšava snimke automatskim podešavanjima i pametnim režimima, čineći fotografisanje jednostavnim i zabavnim. Bilo da fotografišete prijatelje, pejzaže ili pravite video zapise, Magic 8 Lite pruža kvalitetne rezultate uz minimalan trud.

Performanse za svaki dan

Magic 8 Lite pokreće Snapdragon 6 Gen 4 u kombinaciji sa 8 GB RAM‑a i do 512 GB skladišta, pružajući glatko i stabilno iskustvo u aplikacijama, multitaskingu i multimediji. Telefon se lako nosi sa više zahtevnih zadataka istovremeno, bez usporavanja.

MagicOS baziran na Android‑u pruža intuitivan interfejs sa korisnim AI dodacima i jednostavnom navigacijom, što doprinosi prijatnom iskustvu korišćenja. Takođe telefon omogućava brzo pokretanje aplikacija i glatko prebacivanje između njih, što dodatno poboljšava svakodnevno korišćenje. Njegova kombinacija hardvera i softvera čini ga pouzdanim izborom za sve koji žele balans između snage i praktičnosti.

Povezivanje i praktične funkcije

Magic 8 Lite podržava 5G, Wi‑Fi 6, Bluetooth 5.3 i NFC, omogućavajući brzo i stabilno povezivanje sa različitim uređajima, kao i bezkontaktno plaćanje. Ove moderne opcije čine telefon praktičnim za svakodnevne zadatke, od surfovanja internetom do povezivanja sa bežičnim slušalicama ili drugim pametnim uređajima.

Pored povezivanja, Magic 8 Lite nudi i napredne funkcije za produktivnost i multimediju. Zvuk stereo zvučnika je čist i balansiran, što doprinosi kvalitetnom multimedijalnom iskustvu, dok podrška za razne audio formate omogućava uživanje u muzici, filmovima i igrama bez gubitka kvaliteta.

Zvuk i multimedija na visokom nivou

Stereo zvučnici Magic 8 Lite pružaju snažan i jasan zvuk sa odličnim balansom visokih, srednjih i niskih tonova, što čini gledanje filmova, slušanje muzike ili igranje igara prijatnijim. Podrška za različite audio formate, uključujući Dolby Atmos, doprinosi prostornom i bogatom zvučnom doživljaju koji nadmašuje očekivanja u srednjem segmentu.

Uređaj je sposoban da pruži zadovoljavajuće multimedijalno iskustvo čak i zahtevnijim korisnicima, dok kombinacija kvalitetnog OLED ekrana i moćnih zvučnika omogućava imerzivno uživanje u sadržajima. Tokom testiranja, primećeno je da zvuk ostaje čist i pri višim jačinama, a slika ostaje oštra i detaljna, što doprinosi potpunom zadovoljstvu prilikom gledanja filmova, serija ili igranja igara.

Kada stiže? HONOR Magic 8 Lite očekuje se na tržištu početkom 2026. godine, sa pozicioniranjem u srednjem segmentu. Telefon kombinuje dugotrajnu bateriju, kvalitetan ekran i dobre kamere po konkurentnoj ceni, što ga čini atraktivnim za širok krug korisnika.

Za više informacija o HONOR Magic 8 Lite možete posetiti zvanični sajt.

