NEKI NI NE ZNAJU ZA OVO!

Skrivanje broja prilikom pozivanja odavno je dostupna opcija na mobilnim telefonima i mnogi je koriste iz razloga privatnosti. Ipak, iako se primaocu poziva na ekranu često pojavi oznaka „Nepoznat broj“ ili „Privatan poziv“, anonimnost je u praksi ograničena.

Tehnologija, pravila operatera i navike korisnika ostavljaju tragove koji mogu dovesti do toga da se otkrije ko je zapravo zvao. Kada korisnik sakrije broj, bilo privremeno unošenjem posebnog koda ili trajno u podešavanjima telefona, informacija o broju se ne prikazuje primaocu poziva.

Foto: Shutterstock

Kako funkcioniše skrivanje broja

Važno je, međutim, razumeti da se broj ne „briše“ iz sistema. On se i dalje prosleđuje mreži mobilnog operatera, ali se samo ne prikazuje na korisničkom ekranu druge strane. Drugim rečima, skrivanje broja je više pitanje prikaza nego stvarnog nestanka identiteta.

Mobilni operateri uvek imaju podatak o tome ko je koga zvao, u koje vreme i koliko je poziv trajao. Ti podaci se čuvaju iz tehničkih i zakonskih razloga. U određenim situacijama, kao što su sudski postupci ili prijave uznemiravanja, operater može, po nalogu nadležnih institucija, povezati skriveni poziv sa konkretnim brojem. To znači da skriven broj ne pruža zaštitu od identifikacije u ozbiljnim ili pravnim kontekstima.

Foto: Profimedia

Tehnički tragovi koje korisnici često zaboravljaju

Čak i bez uključivanja operatera, postoje situacije u kojima primaoc može da nasluti ili zaključi ko stoji iza skrivenog poziva. Ako se poziv ponavlja uvek u isto vreme, nakon određenog događaja ili neposredno nakon neke poruke na društvenim mrežama, obrazac ponašanja može biti dovoljno prepoznatljiv. Glas, način govora ili specifične fraze tokom razgovora dodatno mogu odati identitet pozivaoca, bez obzira na tehničko skrivanje broja.

Savremeni telefoni i aplikacije za pozivanje često prave sopstvene zapise. Iako ne prikazuju broj, neke aplikacije beleže vreme poziva, trajanje i druge metapodatke. Kada se ti podaci uporede sa drugim informacijama, kao što su poruke, prethodni pozivi ili čak aktivnosti na mrežama, može se doći do prilično pouzdanog zaključka o tome ko je zvao.

Foto: Shutterstock

Kada anonimnost potpuno prestaje

Postoje i situacije u kojima skrivanje broja jednostavno ne važi. Hitne službe, državne institucije i određeni poslovni sistemi uvek vide stvarni broj pozivaoca. U tim slučajevima, skrivanje broja služi samo za obične korisničke pozive, dok je identitet pozivaoca tehnički i pravno dostupan.

Ipak, sakrivanje broja prilikom poziva može biti korisno u različitim situacijama, na primer kada ne želite da primalac vidi vaš broj ili kada želite da zaštitite privatnost. Većina mobilnih telefona i mreža danas omogućava ovu opciju, ali način na koji se to radi može zavisiti od uređaja i operatera.

Foto: Shutterstock

Kako sakriti broj?

Najjednostavniji način za sakrivanje broja svakako je korišćenje podešavanja telefona. Na većini pametnih telefona postoji opcija pod nazivom „Prikaži moj broj“ ili „ID poziva“, gde možete izabrati da se broj ne prikazuje. Kada se ova opcija isključi, svi pozivi koje upućujete automatski će se pojaviti kao „Nepoznat broj“ ili „Privatni broj“ kod osobe koju zovete.

Drugi način je unošenje posebnog koda pre broja koji pozivate. U mnogim zemljama taj kod je „#31#“ i potrebno ga je uneti direktno ispred broja telefona. Na primer, da biste pozvali broj 0611834069 sa skrivenim identitetom, dovoljno je da ukucate #31#0611834069. Ovaj metod funkcioniše bez obzira na podešavanja telefona i idealan je kada želite da jednom pozivu broj bude skriven, a da pri drugim pozivima ostane vidljiv.

