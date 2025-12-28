Slušaj vest

Razlozi za ovakve situacije nisu uvek očigledni, a razumevanje mehanizama naplate i dodatnih usluga može pomoći da se izbegnu neprijatna iznenađenja.

Naime, iako paket uključuje neograničene razgovore i poruke, mobilni operateri često nude niz dodatnih usluga koje se naplaćuju posebno. To mogu biti internet paketi van vaše osnovne mesečne kvote, premium SMS poruke, usluge prenosa podataka u inostranstvu čak i van zvaničnog rominga ili kupovina dodatnog sadržaja kao što su aplikacije, muzika ili video servisi koji su naplaćeni preko mobilnog računa. Često korisnici ni ne shvataju da je pojedinačna aktivacija ili preuzimanje takvih sadržaja automatski uključilo naplatu.

Foto: Shutterstock

Korišćenje interneta i podatkovnih servisa

Čak i ako imate neograničene pozive i SMS poruke, troškovi interneta mogu drastično povećati račun. Neki ugovori nude „ograničen“ ili „fiksni“ internet paket, a kada se prekorači data limit, automatski se naplaćuju dodatni megabajti ili gigabajti.

Takođe, određene aplikacije i pozadinski servisi telefona mogu koristiti podatke bez vašeg znanja, kao što su automatska ažuriranja sistema, sinhronizacija fotografija ili aplikacija koje rade u pozadini.

Foto: Shutterstock

Premium usluge i pozivi ka posebnim brojevima

Još jedan razlog veće naplate može biti pozivanje posebnih brojeva, kao što su servisi za informacije, takmičenja, glasanje ili podrška za određene proizvode i usluge. Ovi brojevi se naplaćuju posebno, a često je cena daleko veća od običnog poziva ili SMS poruke. Ljudi ponekad slučajno ili nesvesno pozovu ovakve brojeve, što se odmah reflektuje na računu.

Najčešći primeri uključuju:

Servisi za informacije i vremensku prognozu – na primer, broj na koji pozovete da biste dobili informaciju o sportskim rezultatima, horoskopu ili vremenu Takmičenja i nagradne igre – broj koji koristite da biste glasali, učestvovali u nagradnoj igri ili poslali poruku za kviz Podrška za proizvode ili usluge – neki servisi naplaćuju pomoć ili savet putem posebnog broja SMS sadržaji i zabava – kao što su tonovi zvona, mobilne igrice, kratke poruke sa savetima ili trivijalnim sadržajem Dobrotvorne ili humanitarne SMS poruke – kada pošaljete poruku da biste donirali, deo novca ide humanitarnoj organizaciji, ali se dodatno naplaćuje

Nove SMS prevare kojih treba da se čuvate Foto: Shutterstock

Greške ili kašnjenja u obračunu

Ponekad je veći račun rezultat greške u sistemu operatera ili obračuna prethodnog meseca. Na primer, računi mogu uključivati zaostatke, dodatne poreze ili naknade koje se obračunavaju retroaktivno. U takvim slučajevima, kontaktiranje korisničke službe može razjasniti zašto je račun veći i, u nekim slučajevima, omogućiti korekciju ako je došlo do greške.

Generalno gledano, iako je lako očekivati da „neograničeni paket“ znači da nikada neće biti dodatnih troškova, realnost je drugačija. Praćenje potrošnje interneta, izbegavanje poziva ka premium brojevima, kontrola aplikacija koje koriste podatke u pozadini i redovno pregledanje računa može pomoći u izbegavanju neprijatnih iznenađenja. Većina operatera danas nudi i opciju upozorenja kada se približite ograničenju podatkovnog paketa, što dodatno olakšava kontrolu.

Zabranjeno preuzimanje dela ili čitavog teksta i/ili foto/videa, bez navođenja i linkovanja izvora i autora, a u skladu sa odredbama WMG uslova korišćenja i Zakonom o javnom informisanju i medijima.

BONUS VIDEO: