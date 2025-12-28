Slušaj vest

Gotovo da ne postoji korisnik pametnog telefona koji se barem jednom dnevno ne zapita kako je moguće da mu je baterija tako brzo ispražnjena. Telefon je pun ujutru, baterija na 100 odsto, a već popodne stiže upozorenje o niskom procentu baterije. Vest koja je ovih dana privukla pažnju stranih tehnoloških portala otkriva da razlog često nije ono što mislimo.

U centru pažnje našao se Google Chrome, aplikacija koju većina ljudi koristi automatski, bez razmišljanja. Iako se čini da radi samo kada je otvorimo, Chrome je jedna od onih aplikacija koje ostaju aktivne i kada mislimo da smo je zatvorili. On u pozadini osvežava sadržaje, priprema stranice za brže učitavanje, održava sinhronizaciju i reaguje na pozive drugih aplikacija koje koriste ugrađeni pretraživač. Sve to ima svoju cenu, a ta cena se plaća našom baterijom.

Foto: Shutterstock

Prazni bateriju laganim tempom

Prema objašnjenjima koja su se pojavila u stranim medijima, Chrome može da potroši značajan deo dnevne baterije čak i ako ga niste svesno koristili satima. To je posledica načina na koji moderni telefoni funkcionišu. Ideja je da korisniku sve bude spremno u sekundi, ali ta spremnost zahteva stalnu aktivnost u pozadini. Telefon praktično nikada ne miruje.

Zanimljivo je da većina ljudi ne primeti ovaj problem jer se pražnjenje baterije ne dešava naglo, već polako i tiho. Telefon ne „vrišti“ da nešto nije u redu, već samo traje kraće nego ranije. Tek kada se pogleda statistika potrošnje baterije, postaje jasno da neke aplikacije rade mnogo više nego što bi korisnik očekivao.

Foto: Shutterstock

Nije Chrome najopasniji

Ipak, pored aplikacija na koje treba da obratite pažnju, budite svesni da ekran i dalje ostaje najveći potrošač energije, naročito kada je osvetljenje stalno podešeno na maksimum. Uz to, bežične veze poput Wi-Fi-ja, Bluetootha i GPS-a često ostaju uključene čak i kada nisu potrebne, dok telefon u pozadini neprestano proverava lokaciju, mrežu i obaveštenja.

Još jedan problem leži u navikama. Automatsko puštanje video-snimaka, stalna sinhronizacija naloga i učitavanje sadržaja unapred možda deluju bezazleno, ali zajedno prave ozbiljan pritisak na bateriju. Telefon tada ne reaguje samo na ono što mi radimo, već i na ono što bi mogao da uradi unapred.

Foto: Shutterstock

Proverite podešavanja

Stručnjaci često naglašavaju da rešenje ne zahteva tehničko znanje niti instalaciju dodatnih aplikacija. Dovoljno je da korisnik povremeno zaviri u podešavanja i pogleda koje aplikacije su stalno aktivne, kao i da ograniči rad onih koje mu nisu neophodne u pozadini. Često se ispostavi da male promene prave veliku razliku.

Na kraju, ova priča nije upozorenje, već podsetnik. Pametni telefoni danas rade mnogo više nego što vidimo na ekranu. Oni su stalno povezani, stalno aktivni i stalno „razmišljaju“. Ako želimo da baterija traje duže, prvi korak je da shvatimo da telefon ne troši energiju samo kada ga koristimo, već i kada mislimo da miruje.

