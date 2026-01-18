Slušaj vest

Kada uključite airplane mode, telefon isključuje mobilnu mrežu (pozive, SMS, mobilni internet), što je najvažniji deo, jer mobilna mreža proizvodi najjače radio-frekventno zračenje, naročito kada je signal slab i telefon traži mrežu. U tom smislu, airplane mode pravi ogromnu razliku. Telefon prestaje da komunicira sa baznim stanicama i više ne puca signalom ka tornjevima u okolini.

Airplane mode jeste veliki korak ka smanjenju aktivnosti telefona, ali nije uvek dovoljan ako je cilj da se bežične veze svedu na minimum. Problem nije u tome što airplane mode ne radi, već u tome što se način njegovog funkcionisanja promenio kako su telefoni postajali pametniji.

Šta airplane mode zapravo radi danas

Kada je airplane mode prvi put uveden, njegova uloga je bila jednostavna: da isključi mobilnu mrežu kako telefon ne bi ometao avione. Danas, međutim, telefoni imaju mnogo više antena nego ranije. Osim mobilne mreže, tu su Wi-Fi, Bluetooth, NFC, pa čak i ultra-wideband tehnologije kod novijih modela.

Na većini modernih telefona airplane mode sigurno gasi mobilni signal, ali Wi-Fi i Bluetooth često ostaju dostupni ili se mogu ponovo uključiti jednim dodirom. Na nekim uređajima oni čak ostaju uključeni ako su bili aktivni pre nego što ste uključili airplane mode. Drugim rečima, telefon prestane da zove i prima poruke, ali i dalje komunicira sa okolinom.

Airplane mode + ručno isključen Wi-Fi i Bluetooth

Zato je najbolja praktična opcija kada želite da telefon ostane uključen (npr. kao sat, alarm ili kamera) da uz airplane mode ručno isključite Wi-Fi i Bluetooth jer tek tada telefon prestaje da emituje radio signale prema spolja.

Wi-Fi i Bluetooth koriste slabije signale od mobilne mreže, ali to ne znači da su nevidljivi. Oni stalno traže mreže, uređaje i veze u okolini. Bluetooth, na primer, periodično šalje signale kako bi pronašao slušalice, sat, auto ili drugi telefon. Wi-Fi, čak i kada nije povezan, skenira dostupne mreže.

To znači da telefon, iako je u airplane modu, može i dalje da emituje radio-talase. Nivo tog zračenja je nizak i daleko ispod zakonskih granica, ali ako je cilj maksimalno smanjenje aktivnosti, airplane mode bez dodatnih koraka jednostavno nije kompletno rešenje.

Kada airplane mode + Wi-Fi OFF + Bluetooth OFF ima najviše smisla

Ovakvo podešavanje najčešće se koristi noću, tokom odmora, kod ljudi koji žele da smanje distrakcije ili jednostavno učine da telefon odmori. Takođe je korisno u situacijama kada telefon služi samo kao alat, a ne kao sredstvo komunikacije.

Ipak, važno je da imate na umu i da zračenje opada sa udaljenošću. Ako je telefon na airplane modu ali stoji metar–dva dalje od vas, izloženost je zanemarljiva u odnosu na nošenje u džepu ili pored glave.

Telefon držite bar metar udaljen od kreveta

Tokom dana, kada ne razgovarate ili ne kucate poruke, najbolje je da telefon stoji u torbi, rancu ili na stolu, ne u džepu. Ako morate da ga nosite uz sebe, zadnji džep ili spoljni džep jakne je bolja opcija od prednjeg džepa pantalona. Prilikom poziva, korišćenje slušalica ili spikerfona značajno smanjuje izloženost glave, jer telefon tada nije direktno uz uvo.

Tokom noći, telefon ne bi trebalo da stoji pored glave ili ispod jastuka. Idealno je da bude bar metar udaljen od kreveta, na polici ili stolu, ili čak u drugoj prostoriji ako ga ne koristite kao alarm. Ako vam je potreban u blizini, najbolje je da bude u airplane modu uz isključen Wi-Fi i Bluetooth. Na taj način zadržavate praktičnost, ali svodite bežičnu aktivnost na minimum.

