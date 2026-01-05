Slušaj vest

Prilikom kupovine Android pametnog telefona srednje klase, kupci najčešće obraćaju pažnju na cenu, specifikacije, trajanje baterije i dizajn uređaja. Iako su ovi faktori važni i često presudni, jedna stavka se neretko zanemaruje - dugoročna softverska podrška. Upravo ona može imati presudan uticaj na bezbednost i upotrebljivost telefona tokom više godina korišćenja.

Da bi uređaj ostao bezbedan i funkcionalan, važno je da proizvođač garantuje bar jedno do dva ažuriranja operativnog sistema, kao i redovne bezbednosne zakrpe u periodu od tri do četiri godine. Ovo je posebno značajno kada se sagleda globalna slika korišćenja Android uređaja širom sveta.

Rizici korišćenja zastarelih verzija Androida

Prema dostupnim podacima, više od 60%Android korisnika i dalje koristi starije verzije sistema, poput Androida 13 ili još ranijih izdanja. To znači da skoro milijardu ljudi koristi telefone koji više ne dobijaju najnovije bezbednosne zakrpe. Bez tih ažuriranja, uređaji postaju podložni bezbednosnim propustima koje sajber kriminalci mogu lako iskoristiti.

Izveštaji o mobilnim pretnjama ukazuju na to da veliki broj uređaja širom sveta radi na sistemima koji više ne dobijaju mesečna bezbednosna ažuriranja. Samo tokom jednog meseca, Google je objavio zakrpe za više od stotinu bezbednosnih propusta, od kojih je veliki procenat ocenjen kao visokorizičan. Korisnici sa zastarelim verzijama Androida nemaju mogućnost da se zaštite od ovih pretnji, što ih čini lakim metama za fišing napade, krađu podataka i malver.

Android naspram iOS-a: razlika u dugoročnoj bezbednosti

Situacija je znatno drugačija kada je reč o iPhone uređajima. Ogromna većina aktivnih iPhone telefona i dalje dobija redovna ažuriranja sistema i bezbednosne zakrpe, dok je samo mali procenat korisnika bez podrške za najnoviju verziju iOS-a. To znači da je znatno manji broj korisnika izložen bezbednosnim rizicima u poređenju sa Android ekosistemom.

Ova razlika jasno pokazuje koliko je važno razmišljati dugoročno prilikom izbora pametnog telefona. Iako Android telefoni srednje klase često nude odličan odnos cene i performansi, kupci bi trebalo da obrate pažnju i na to koliko dugo će uređaj biti softverski podržan. Bezbednosna ažuriranja danas nisu luksuz, već neophodnost.