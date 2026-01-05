Slušaj vest

Kompanija Clicks, poznata po svojim QWERTY dodacima za pametne telefone, najavila je dva nova proizvoda uoči sajma CES 2026 koji imaju za cilj da promene način na koji ljudi komuniciraju sa svojim uređajima. U pitanju su potpuno novi telefon pod nazivom Clicks Communicator i dodatak Clicks Power Keyboard, fizička tastatura koja ujedno služi i kao mala eksterna baterija.

Zajedno, ovi proizvodi predstavljaju Clicksovu opkladu da i u svetu ekrana osetljivih na dodir i dalje postoji publika koja želi manje skrolovanja, a više smislenog komuniciranja.

Clicks Communicator: telefon za razgovor, ne za beskonačno skrolovanje

Clicks Communicator je dizajniran prvenstveno za poruke, brze odgovore i fokusiranu komunikaciju. Telefon radi na Androidu 16, ima sopstvenu 5G konekciju, bateriju od 4.000 mAh i kompaktan dizajn sa ugrađenom fizičkom QWERTY tastaturom, što ga vizuelno i funkcionalno približava nekadašnjim BlackBerry uređajima.

Uređaj donosi i niz funkcija namenjenih korisnicima koji žele manje distrakcija: fizički taster za isključivanje zvuka, klasični priključak za slušalice i podršku za microSD kartice. Tu je i prilagodljiva LED notifikacija koja može da svetli u različitim bojama za određene kontakte ili aplikacije, kao i minimalistički launcher koji daje prednost porukama i obaveštenjima u odnosu na društvene mreže.

Clicks Communicator će se prodavati po ceni od oko 499 dolara, dok rane rezervacije počinju od 199 dolara, čime se efektivna cena spušta na 399 dolara. Uređaj stiže na tržište kasnije tokom 2026. godine i biće dostupan u tri boje: Clover Green, Smoke White i Onyx Black.

Foto: clicks

Power Keyboard: fizičko kucanje na svim ekranima

Drugi novitet, Clicks Power Keyboard, namenjen je korisnicima koji žele fizičku tastaturu i na drugim uređajima, ne samo na telefonu. Reč je o magnetnom dodatku koji se povezuje putem MagSafe ili Qi2 sistema, povezuje se preko Bluetootha i može se koristiti sa telefonima, tabletima, laptopovima, pa čak i pametnim televizorima.

Tastatura nudi pun QWERTY raspored sa taktilnim tasterima, a u sebi ima i bateriju kapaciteta 2.150 mAh koja može poslužiti kao rezervni izvor napajanja za telefon. Iako ne može da zameni klasične power bank uređaje, dovoljna je za nekoliko dodatnih sati rada i napajanje same tastature.

Prednarudžbine za Power Keyboard su već otvorene po promotivnoj ceni od 79 dolara, dok će regularna cena pri lansiranju iznositi 109 dolara. Isporuke se očekuju u proleće 2026. godine.

Foto: clicks

Svesni povratak tastaturama