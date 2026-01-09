Slušaj vest

Kada je Donald Tramp lansirao Trump Mobile u junu 2025. godine, predstavio je zlatni pametni telefon pod nazivom T1, uz plan pretplate od 47 dolara mesečno. Marketiran kao „Proizvedeno u SAD-u“, uređaj je trebao biti centralni deo nove mobilne imperije. Po ceni od 499 dolara, trebalo je da kombinuje luksuz, patriotizam i najsavremeniju tehnologiju.

Međutim, skeptici su brzo primetili da T1 izgleda gotovo identično kao Android telefoni srednje klase proizvedeni u inostranstvu. Analitičari su odmah postavili pitanje da li telefon uopšte može biti proizveden u Sjedinjenim Državama, ili je u pitanju marketinški trik napravljen da izazove medijsku pažnju.

Donald Tramp Foto: Shutterstock

Propušteni rokovi i izgovori

Uprkos obećanjima da će T1 biti dostupan u 2025. godini, telefon još nije stigao do kupaca. 31. decembra 2025. godine, mediji su zvestili da Trump Mobile odlaže lansiranje, kriveći federalnu vladu zbog zatvaranja. Posmatrači su ostali zbunjeni kako tačno zatvaranje vlade utiče na privatnu kompaniju koja proizvodi pametne telefone?

Ovo odlaganje samo je dodatno podstaklo sumnje u kredibilitet projekta. Sa vrlo malo konkretnih rezultata, pored sjajnog zlatnog dizajna, mnogi stručnjaci vide T1 kao projekat koji kasni za sopstvenim obećanjima.

Foto: Shutterstock

Od „Proizvedeno u SAD-u“ do „Američki ponos“

Jedna od glavnih prednosti T1 telefona bila je tvrdnja da je potpuno proizveden u Sjedinjenim Državama jasan pokušaj da se izdvoji od konkurencije. Ta tvrdnja je sada tiho uklonjena. Sajt kompanije sada opisuje telefon kao „dizajn sa američkim ponosom“, što je nejasan slogan koji sugeriše da će uređaj verovatno biti proizveden negde drugde.

Ova promena verovatno odražava tešku ekonomiju proizvodnje telefona u SAD-u. Proizvodnja pametnih telefona u Americi je izuzetno skupa, što i velike kompanije poput Apple-a dobro znaju, dok premještaju deo proizvodnje iPhone-a u Indiju. Analitičari kažu da je pokušaj pravljenja $499 telefona u SAD-u bio finansijski neizvodljiv od samog početka.

Foto: Shutterstock

Preokret ka polovnim telefonima

Sa T1 koji je odložen na neodređeno vreme, Trump Mobile je počeo da prodaje obnovljene iPhone i Samsung Galaxy telefone po cenama do 630 dolara. Ovaj potez označava dramatičan preokret od originalnih planova, fokusirajući se na preprodaju postojećih telefona umesto proizvodnje novih.

Tehnički analitičari vide ovo kao pragmatičnu, ali nedovoljno inspirativnu strategiju. „Možda su shvatili da je bolje prodavati obnovljene telefone,“ rekao je Francisco Jeronimo iz IDC-a, odražavajući široku skepsu u vezi sa održivošću T1. Za mnoge posmatrače, ovaj potez naglašava izazove u pretvaranju brenda slavne ličnosti u stvarno profitabilan proizvod.

Foto: Shutterstock

Neizvesnost i sumnja

Uprkos nedostatku funkcionalnog uređaja, Trump Mobile i dalje prikuplja depozite od 100 dolara od zainteresovanih kupaca. Da li će T1 ikada postojati, ili depoziti služe finansiranju visoko medijski eksponiranog projekta, i dalje nije jasno.

Za sada, priča o T1 više liči na opomenu nego na tehnološki uspeh. Sijalice marketinga, političko brendiranje i velika obećanja još nisu proizvela stvarni proizvod. A za 500 dolara, potrošači već mogu kupiti pouzdan, kvalitetan pametni telefon bez zlatnog sjaja i političkog prtljaga.

Zabranjeno preuzimanje dela ili čitavog teksta i/ili foto/videa, bez navođenja i linkovanja izvora i autora, a u skladu sa odredbama WMG uslova korišćenja i Zakonom o javnom informisanju i medijima.

BONUS VIDEO: