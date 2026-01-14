Slušaj vest

Google navodno planira ranije lansiranje svog novog mid-range telefona, Pixel 10a. Najnoviji CAD renderi daju nam prvi pogled na uređaj, pokazujući dizajn koji ostaje veran “a” seriji, sa suptilnim unapređenjima. Izvori tvrde da bi zvanično predstavljanje moglo da se desi već u februaru, što bi pomerilo lansiranje unapred u odnosu na prethodne Pixel mid-range modele.

Rani leak-ovi sugerišu da Google i dalje drži poznatu formulu: praktičan dizajn, solidan hardver i postepena unapređenja, umesto potpune promene koncepta. Za fanove Pixel linije, ovo znači pristupačniji telefon koji ne kompromituje osnovne funkcije.

Poznat dizajn - minimalna unapređenja

CAD renderi, objavljeni na AndroidHeadlines, prikazuju telefon koji u velikoj meri liči na Pixel 9a. Zaobljene ivice i nešto širi okviri oko ekrana daju mu prepoznatljiv izgled, dok modul kamera leži ravno na poleđini, bez izraženih ispupčenja karakterističnih za flagship modele. Dve zadnje kamere smeštene su u crni ovalni okvir, što telefonu daje čist i minimalistički izgled.

Pixel 10a izgleda kao telefon dizajniran da bude udoban u ruci i vizuelno u skladu sa ostatkom Google linije. To je uređaj koji stavlja naglasak na praktičnost, a ne na efektnost, što bi moglo privući korisnike koji više vole suptilnost od “šarenila”.

Specifikacije - Diskretne, ali pouzdane

Što se hardvera tiče, Pixel 10a donosi diskretna unapređenja. Očekuje se da će imati ekran od 6,3 inča sa osvežavanjem od 120 Hz, 8 GB RAM-a i 128 GB interne memorije. Ovo ga drži konkurentnim u mid-range segmentu, bez ulaska u teritoriju flagship modela.

Baterija takođe obećava dobar učinak. Kapacitet od 5100 mAh sa podrškom za punjenje od 23W trebalo bi da omogući celodnevno korišćenje. Unapređeni Tensor G4 čip donosi bolju snagu, ali i dalje ostaje slabiji od Tensor G5 procesora koji pokreće Pixel 10, čime se jasno odvaja mid-range od premium modela.

Novi Pixel 10a zadržava poznat izgled, ali donosi unapređeni hardver Foto: Android Headlines

Datum lansiranja i boje

Prema informacijama Droid-Life-a, Google bi mogao zvanično da predstavi Pixel 10a 17. februara, što bi označilo brži izlazak na tržište nego obično. Ranije lansiranje moglo bi da pomogne Google-u da privuče pažnju u segmentu mid-range telefona, pre nego što konkurencija objavi svoje uređaje.

Poznati tipster Roland Quandt otkriva da će Pixel 10a biti dostupan u četiri boje: klasičnoj crnoj (Obsidian), svetloj bež (Fog), nežnoj ljubičastoj (Lavender) i potpuno novoj, upečatljivoj crvenoj nijansi pod nazivom Berry. Paleta boja nudi izbor i za konzervativne i za korisnike koji žele da se istaknu.

Ravnoteža između poznatog i performansi

Pixel 10a izgleda kao telefon namenjen korisnicima koji žele pouzdan uređaj bez komplikacija, sa dovoljno unapređenja da ostane aktuelan. Održavajući poznat izgled dok uvodi diskretna hardverska poboljšanja, Google cilja na balans između performansi i pristupačnosti.

Za one koji ne traže najnoviji flagship, Pixel 10a može biti primamljiv izbor. Nudi prepoznatljiv dizajn, solidne performanse i bateriju koja traje ceo dan, čineći ga praktičnim kandidatom na tržištu mid-range telefona.

