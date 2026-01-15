Slušaj vest

Nothing je godinama važio za brend koji nudi više nego što mu cenovnik sugeriše. Njegovi telefoni često su opisivani kao najbolja kupovina u svojoj klasi, posebno u srednjem segmentu Android tržišta, gde je svaki evro presudan.

Međutim, ta prednost počinje da se topi. Kompanija je potvrdila da će tokom ove godine doći do rasta cena, čime se završava period u kome je Nothing mogao agresivno da balansira između performansi i pristupačnosti.

Foto: Shutterstock

Memorija postaje najveći problem industrije

Glavni razlog za poskupljenja nije promena poslovne filozofije, već globalni poremećaj u snabdevanju memorijskim komponentama. Proizvođači pametnih telefona danas se suočavaju sa do sada nezabeleženim pritiskom na tržištu memorije.

Kako navodi direktor kompanije Carl Pei, industrija pametnih telefona prvi put direktno konkuriše AI infrastrukturi za iste memorijske resurse. Rezultat je nagli rast cena koji se ne zaustavlja, već se iz kvartala u kvartal dodatno pogoršava.

Foto: Shutterstock

Trošak briše granice cena telefona

Pei ističe da su memorijski moduli koji su pre samo godinu dana koštali manje od 20 dolara, sada na putu da premaše 100 dolara po jedinici. Time memorija postaje jedna od najskupljih komponenti savremenog pametnog telefona.

Za proizvođače to znači da prostor za uštedu gotovo više ne postoji. Alternativa poskupljenju bila bi smanjenje kapaciteta ili sporije tehnologije, što bi direktno ugrozilo korisničko iskustvo i konkurentnost uređaja.

Najugroženiji su jeftini i srednji telefoni

Brendovi koji su se oslanjali na niske marže i velike količine sada su pod najvećim pritiskom. Prema Peijevim procenama, upravo segmenti niže i srednje klase mogli bi da zabeleže pad veći od 20% tokom 2026. godine.

Nothing priznaje da ne može da ostane izuzet od tog trenda. Kompanija planira povećanje cena, ali pokušava da zadrži ravnotežu kroz drugačije inovacije, uključujući prelazak dela ponude na brži UFS 3.1 standard memorije već u prvoj polovini godine.

Pare, Novac Foto: Shutterstock

Rast koji sada dolazi na ozbiljan test

Poskupljenja dolaze u trenutku kada Nothing beleži najjače poslovne rezultate do sada. Prema podacima Counterpoint Research-a, kompanija je tokom 2025. ostvarila rast od 31%, najviši među svim proizvođačima pametnih telefona.

Modeli poput CMF Phone 1 i CMF Phone 2 Pro često su isticali strani tehnološki mediji zbog dizajna i hardverskih karakteristika koje su nadmašivale konkurenciju u istom cenovnom rangu. Ostaje da se vidi da li će Nothing uspeti da zadrži tu reputaciju i u uslovima kada „povoljno“ više neće značiti isto što i ranije.

