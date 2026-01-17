Slušaj vest

U okviru iOS sistema postoji skriveni deo u podešavanjima za privatnost i bezbednost koji beleži kada je telefon neko pokušao da otključa pogrešnim Face ID-jem ili šifrom.

Iako Apple ovu funkciju ne reklamira i ne ističe je kao posebnu stavku, ona se koristi u pozadini radi bezbednosti uređaja. Ono što je uznemirilo korisnike jeste saznanje da telefon zna kada ga je neko drugi uzimao u ruke, čak i ako nije uspeo da ga otključa.

Foto: Shutterstock

Telefon konstantno vodi tihu evidenciju

Korisnici koji su ovo primetili tvrde da su shvatili da je neko pokušao da im uđe u telefon tek nakon što su primetili neuobičajeno ponašanje sistema, poput privremenog zaključavanja ili zahteva za unos šifre umesto Face ID-ja.

Iako iPhone ne šalje direktno upozorenje tipa "neko je pokušao da vas špijunira“, trag ostaje u sistemu, što je mnoge navelo na zaključak da telefon konstantno vodi tihu evidenciju.

Foto: Shutterstock

Dodatni sloj zaštite

Bezbednosni stručnjaci ističu da ovo nije nova funkcija, ali da većina korisnika nikada ne zaviri dovoljno duboko u podešavanja da bi je primetila. U praksi, ona služi kao dodatni sloj zaštite i način da sistem prepozna sumnjivo ponašanje, ali činjenica da postoji bez jasnog objašnjenja izazvala je nelagodu kod onih koji nisu znali da im uređaj pamti takve situacije.

U osnovi svega nalazi se način na koji iOS tretira neuspele pokušaje pristupa. Svaki put kada neko podigne telefon, pogleda ga, okrene, dodirne ekran ili pokuša da ga aktivira, sistem beleži kontekst: ugao, vreme, pokrete, lice ispred kamere, brzinu reakcije.

Foto: Shutterstock

Kada sistem menja ponašanje

Ako Face ID ne prepozna lice više puta zaredom, iPhone to ne doživljava kao običnu grešku, već kao potencijalni pokušaj neovlašćenog pristupa. Rezultat nije poruka upozorenja, već promena ponašanja sistema.

Zato se dešava da telefon iznenada traži šifru iako ga vi gledate pravo u ekran. To nije kvar, već trenutak kada je iOS odlučio da je bezbednije da privremeno ukine biometriju jer je u prethodnom periodu primetio nešto „neobično“. Taj podatak se ne briše odmah nego ostaje deo bezbednosnog konteksta uređaja.

Foto: Shutterstock

Gde se ta opcija nalazi?

Ne postoji jedna konkretna opcija na iPhone-u koja se zove „pamćenje pokušaja otključavanja“ niti mesto gde to možete direktno da vidite i to je razlog zašto deluje kao „skrivena opcija“. Ono što korisnici pod tim nazivaju zapravo se nalazi rasuto na tri mesta u sistemu, a najvidljiviji trag nalazi se u Screen Time (Vreme korišćenja). Putanja je: Settings → Screen Time → See All Activity → Pickups.

Tu iPhone beleži svaki trenutak kada je telefon podignut i aktiviran, čak i ako nije bio otključan. Ovo je najbliže dokazu da je neko pokušavao da koristi telefon dok vas nije bilo.

